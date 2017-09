L2 : Ça chauffe à Lens, les supporters débarquent

Dans : Ligue 2, Lens.

Voilà une première dont le RC Lens se serait bien passé. C’est en effet la première fois de l’histoire de la Ligue 2 depuis l’instauration de la poule unique qu’un club ne prend aucun point au bout de sept journées. Le club nordiste a donc battu ce score malgré un changement d’entraineur. Ce dimanche matin, les supporters « Sang et Or » se sont révoltés, se réunissant pour passer au-dessus des grilles du centre d’entrainement et interrompant la séance d'entraînement à huis clos. Les pétards et les fumigènes ont fusé, mais la police est intervenue en douceur, et les supporters ont pu s’entretenir avec Erik Sikora et les siens. Autant dire que la pression sera maximale pour la réception de Quevilly-Rouen ce lundi à Bollaert.

Dans les autres matchs de cette 8e journée en semaine, Nancy va essayer de prendre des points pour se rassurer contre les joueurs de Bourg-en-Bresse, et Lorient tentera de conforter sa place de leader contre des Auxerrois en difficulté. Son dauphin, Reims, accueillera le Gazélec Ajaccio dans le but de confirmer sa belle victoire à Sochaux de samedi.

En bas du classement, Tours attend toujours sa première victoire de la saison, et cela passera par la réception de Nîmes. A noter les retrouvailles entre le Paris FC et l' US Orléans trois mois après leur barrage d’accession/relégation, qui c'est avéré inutile en raison de la rétrogradation du SC Bastia.