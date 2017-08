FCM : A Metz, le « on peut pas faire pire » est déjà sorti

Dans : Metz, Ligue 1.

Philippe Hinschberger (entraîneur de Metz après la défaite à Caen, la quatrième en quatre matches cette saison) : « Face à des adversaires directs, ce sont des points qui nous échappent mais qui sont à notre portée, et c'est très rageant. Surtout sur la façon dont on prend le but de Caen, où on manque trop d'agressivité. En première mi-temps, on a pourtant fait jeu égal avec Caen, il y a peut-être un penalty pour nous, on a fait le boulot. Après leur but, on a ouvert des possibilités et Caen a pu jouer sur ses points forts. Nous, on a oublié de jouer, je ne sais pas pourquoi. On n'a pas sorti le bleu de chauffe en seconde période. On ne veut pas assez se projeter, du coup on ne pèse pas assez. J'ai besoin de mes cadres, de mes leaders pour garder Metz dans le bon wagon. Là, on est dernier: on va se rassurer en se disant qu'on ne peut pas descendre plus bas. »