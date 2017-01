DFCO : Dijon craque encore, Dall’Oglio a une peur

Dans : Dijon, Ligue 1.

Olivier Dall’Oglio, entraîneur de Dijon, après le nul contre le MHSC (1-1) : « C’est à la fois rageant et logique. Rageant d’encaisser un but aussi tard et logique vu les occasions que Montpellier a eu… Je retiens aussi que même si on a subi parfois, on a eu les occasions de mettre le deuxième but. Ça se joue aussi là aussi. Les joueurs ont fait de gros efforts. On s’est fait remonter plusieurs fois en fin de match depuis le début de la saison. J’espère qu’une peur ne s’instaurera pas. Ça pourrait nous couter cher ».