Vidéo : Le gardien du Benfica B sort la parade de l’année

Le football portugais regorge de talents et les équipes réserves de gros clubs ne sont pas en reste. C’est notamment le cas au Portugal, où Diogo Ferreira, le gardien de l’équipe B de Benfica, a réalisé un arrêt spectaculaire.

Mardi dernier, l’équipe réserve du Benfica Lisbonne se déplaçait sur la pelouse de Vizela dans le cadre de la 28e journée de la Liga Portugal 2. A cette occasion, les Lisboètes l’ont emporté 1-2, profitant des deux cartons rouges récoltés par l’équipe de Vizela. Malgré sa supériorité numérique, Benfica a tout de même subi quelques grosses occasions. Sur l’une d’entre elles, le gardien portugais Diogo Ferreira a été contraint de se déployer pour sortir la parade de l’année. Un arrêt mis en valeur par le média Sport TV au Portugal. Le type de parade que chaque gardien rêve de sortir, avec un énorme réflexe sur sa ligne pour empêcher un but tout fait de l’adversaire.