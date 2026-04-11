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Vidéo : Le gardien du Benfica B sort la parade de l’année

Video11 avr. , 15:20
parCorentin Facy
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Le football portugais regorge de talents et les équipes réserves de gros clubs ne sont pas en reste. C’est notamment le cas au Portugal, où Diogo Ferreira, le gardien de l’équipe B de Benfica, a réalisé un arrêt spectaculaire.
Mardi dernier, l’équipe réserve du Benfica Lisbonne se déplaçait sur la pelouse de Vizela dans le cadre de la 28e journée de la Liga Portugal 2. A cette occasion, les Lisboètes l’ont emporté 1-2, profitant des deux cartons rouges récoltés par l’équipe de Vizela. Malgré sa supériorité numérique, Benfica a tout de même subi quelques grosses occasions. Sur l’une d’entre elles, le gardien portugais Diogo Ferreira a été contraint de se déployer pour sortir la parade de l’année. Un arrêt mis en valeur par le média Sport TV au Portugal. Le type de parade que chaque gardien rêve de sortir, avec un énorme réflexe sur sa ligne pour empêcher un but tout fait de l’adversaire.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Monaco
49291541050437
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332896132437-13
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152936202663-37

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