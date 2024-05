Signature imminente de Mbappé, ce joueur du Real panique

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé est attendu au Real Madrid cet été pour compléter un effectif déjà impressionnant. Mais où va jouer le Français et surtout à la place de qui ? Tout porte à croire que Rodrygo quitterait le onze titulaire. De quoi inciter le Brésilien à partir ?

Kylian Mbappé au Real Madrid, un mariage de rêve attendu par les supporters madrilènes depuis plusieurs années. Néanmoins, si Florentino Perez appelait de ses vœux le transfert, cela n'apparaît pas aussi pertinent en 2024. Sans le Français, le Real Madrid atteint déjà la finale de la Ligue des champions. La Maison Blanche peut compter sur un trio de feu avec Vinicius, Jude Bellingham et Rodrygo. Kylian Mbappé peut-il se greffer à ces trois hommes ? Sur le papier, le poste de numéro 9 est libre et n'attend que lui. Néanmoins, au PSG, Mbappé a montré plus d'une fois ses difficultés à jouer dans l'axe. Il préfère nettement évoluer sur le côté gauche de l'attaque.

Rodrygo, victime désignée de la venue de Mbappé

Si Mbappé arrive à défendre son point de vue, un homme du trio précédemment cité devra aller sur le banc. Les médias espagnols désignent déjà Rodrygo comme le futur sacrifié du Real Madrid. Si Mbappé joue à gauche, Vinicius occupera lui le côté droit et poussera son compatriote hors du onze de départ. Carlo Ancelotti devra trancher lui-même mais, à écouter Rodrygo, on devine que cette option est prioritaire.

🤯 La déclaration mystérieuse de Rodrygo 🇧🇷 sur son avenir au Real Madrid :



« 𝗧𝗼𝘂𝘁 𝗽𝗲𝘂𝘁 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿. 𝗠𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗻𝗲́𝗲𝘀 𝗶𝗰𝗶 𝗼𝗻𝘁 𝗲́𝘁𝗲́ 𝘂𝗻 𝗽𝗹𝗮𝗶𝘀𝗶𝗿. 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗷𝗲 𝗹’𝗮𝗶 𝘁𝗼𝘂𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗱𝗶𝘁 𝗷’𝗮𝗶 𝘁𝗼𝘂𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀 𝘃𝗼𝘂𝗹𝘂 𝗲̂𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗮𝗻𝘀… pic.twitter.com/foQBaHwyhy — Lives Foot (@livesfoot) May 28, 2024

Interrogé par DAZN Espagne sur la venue de Mbappé, Rodrygo a été flou concernant son avenir. Il avoue à demi-mot que son départ n'est pas impossible s'il perd du temps de jeu au Real Madrid. « Tout peut arriver. J'ai un contrat ici, mais je ne sais pas. J'ai toujours dit que je voulais être dans ce club, mais nous verrons », a t-il lâché. Un coup de pression envers Carlo Ancelotti et surtout Florentino Perez, lesquels ne devront pas délaisser Rodrygo la saison prochaine sous peine de le perdre définitivement au mercato.