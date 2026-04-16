Booba chambre en chanson, Mbappé ne va pas aimer

Fidèle détracteur de Kylian Mbappé, Booba s’est encore lâché après l’élimination du Real Madrid en Ligue des Champions. Le rappeur français a chambré l’attaquant merengue sur son incapacité à remporter la compétition européenne.

Mbappé ne sera jamais champion », s’amuse Booba, ravi de « la malédiction » du Merengue qui n’a toujours pas remporté la C1 depuis le début de sa carrière. Booba n’a pas raté l’occasion de s’en prendre à Kylian Mbappé . Au lendemain de l’élimination du Real Madrid, battu par le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des Champions (1-2, 4-3), le rappeur des Hauts-de-Seine a de nouveau ciblé l’attaquant de la Maison Blanche. L’artiste apparaît dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux où il se moque du Bondynois en chanson. «», s’amuse Booba, ravi de «» du Merengue qui n’a toujours pas remporté la C1 depuis le début de sa carrière.

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain était parti libre en 2024, avant le sacre des Parisiens, et juste après celui du Real Madrid. De quoi provoquer les moqueries de B2O, lequel a également ciblé le père de Kylian Mbappé, « Wilfrid » et « sa grosse tête d'oignon ». Le capitaine de l’équipe de France et son entourage risquent de ne pas apprécier cette énième attaque. D’autant que l’avant-centre madrilène n’est pas épargné ces derniers temps. Après l’épisode de sa blessure au genou et de la boulette du staff médical, Kylian Mbappé est maintenant critiqué par la presse espagnole pour ses performances.

Lire aussi Kylian Mbappé humilié par la presse espagnole

Le complice de Vinicius Junior, qui lui a offert une passe décisive à Munich mercredi, faisait partie des meilleurs Merengue durant ce quart de finale retour. Mais comme Booba, nos confrères ne peuvent pas s’empêcher de souligner son incapacité à porter ses équipes vers le sacre en Ligue des Champions. La théorie selon laquelle Kylian Mbappé nuit au collectif refait surface en Espagne où les journalistes, eux, n’évoquent pas une simple malédiction.