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Kylian Mbappé

Booba chambre en chanson, Mbappé ne va pas aimer

Kylian Mbappé16 avr. , 18:00
parEric Bethsy
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Fidèle détracteur de Kylian Mbappé, Booba s’est encore lâché après l’élimination du Real Madrid en Ligue des Champions. Le rappeur français a chambré l’attaquant merengue sur son incapacité à remporter la compétition européenne.
Booba n’a pas raté l’occasion de s’en prendre à Kylian Mbappé. Au lendemain de l’élimination du Real Madrid, battu par le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des Champions (1-2, 4-3), le rappeur des Hauts-de-Seine a de nouveau ciblé l’attaquant de la Maison Blanche. L’artiste apparaît dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux où il se moque du Bondynois en chanson. « Mbappé ne sera jamais champion », s’amuse Booba, ravi de « la malédiction » du Merengue qui n’a toujours pas remporté la C1 depuis le début de sa carrière.
L’ancien joueur du Paris Saint-Germain était parti libre en 2024, avant le sacre des Parisiens, et juste après celui du Real Madrid. De quoi provoquer les moqueries de B2O, lequel a également ciblé le père de Kylian Mbappé, « Wilfrid » et « sa grosse tête d'oignon ». Le capitaine de l’équipe de France et son entourage risquent de ne pas apprécier cette énième attaque. D’autant que l’avant-centre madrilène n’est pas épargné ces derniers temps. Après l’épisode de sa blessure au genou et de la boulette du staff médical, Kylian Mbappé est maintenant critiqué par la presse espagnole pour ses performances.

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Le complice de Vinicius Junior, qui lui a offert une passe décisive à Munich mercredi, faisait partie des meilleurs Merengue durant ce quart de finale retour. Mais comme Booba, nos confrères ne peuvent pas s’empêcher de souligner son incapacité à porter ses équipes vers le sacre en Ligue des Champions. La théorie selon laquelle Kylian Mbappé nuit au collectif refait surface en Espagne où les journalistes, eux, n’évoquent pas une simple malédiction.
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mais oui

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bien sûr que oui. le mec va se fondre complètement dans le moule. il va enfin comprendre qu'il n'est pas le messi et le club va lui donner la chance d'exploiter tout le potentiel. on va arrêter de le prendre pour un autre et on ira loin.

Le Barça attaque Clément Turpin et ses collègues devant l'UEFA

C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ils n'ont aucune chance d'aboutir...entre eux et le réal, c'est vraiment la déprime en Espagne.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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