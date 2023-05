0 euro pour Mbappé, Madrid refuse de payer

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

L'ouverture du mercato estival va donner au Real Madrid un nouveau créneau pour éventuellement recruter Kylian Mbappé. Mais les deux échecs enregistrés par Florentino Perez ont changé la donné concernant la star tricolore du PSG.

Cela a été le feuilleton du mercato 2021, Kylian Mbappé avait demandé un bon de sortie à Nasser Al-Khelaifi pour rejoindre le Real Madrid. Mais le patron du PSG avait refusé malgré une offre autour de 200 millions d’euros. Un an plus tard, nouvel épisode du feuilleton Mbappé, avec cette fois un gros coup de tonnerre puisqu’au moment où il était attendu chez les Merengue, l’attaquant français prolongeait jusqu’en 2025 avec Paris, ou plutôt jusqu’en 2024 avec une option pour une saison de plus. Autrement dit, l’édition 2023 du marché estival des transferts est une occasion idéale pour qu’il y ait du mouvement. Sauf qu’à en croire Marca, le Real Madrid ne bougera pas lors des prochains mois.

Le média espagnol, toujours très complaisant avec Madrid, et nettement moins avec le Paris Saint-Germain, l’affiche à la Une de son site sous une photo de Kylian Mbappé et de Vinicius Jr : « Pas un euro pour le PSG ». José Félix Diaz, qui travaille pour Marca nie totalement la possibilité pour le club de la capitale espagnole de faire signer le vice-champion du monde français lors du prochain mercato. « L'idée d'engraisser les caisses du club présidé par Al Khelaifi n’est pas du tout dans la tête des dirigeants madrilènes. Il n'y a aucune discussion pour cela. La stratégie à court terme est fixée et elle ne passe pas par Kylian Mbappé », explique le journaliste espagnol, qui se veut ensuite nettement plus vexant à l’encontre d’un joueur que Marca a plusieurs fois annoncé au Real Madrid dans le passé, ce qui était faux. Alors il ne rate pas une occasion aussi belle de pousser Mbappé très loin de la maison blanche.

Si Florentino Perez refuse de verser le moindre euro au PSG, c’est aussi parce qu’il pense avoir un meilleur attaquant de Kylian Mbappé dans son effectif. « Tout en respectant au maximum le joueur français, les dirigeants madrilènes considèrent qu'en ce moment Vinicius est au-dessus ou du moins plus performant que le Mbappé, comme il le montre match après match, avec la finale de la Ligue des champions qui se rapproche. La confiance en Vinicius est totale », ajoute José Félix Diaz, qui reconnaît que le sujet Mbappé pourrait revenir dans l’actualité madrilène lorsque le numéro 7 du PSG sera libre. Mais à priori cela n’obsède plus le club madrilène.