Toulouse : Carles Martinez Novell poussé dehors

Après la claque reçue en demi-finales de la Coupe de France, la position de Carles Martinez Novell sur le banc de Toulouse s'est définitivement fragilisée. A cause de tensions en interne et d'une rupture entre lui et ses joueurs, le technicien espagnol va partir.

Il était l'un des rares entraîneurs à avoir survécu aux nombreux tumultes du football français ces dernières années, symbolisés par des changements récurrents sur les bancs des clubs de Ligue 1 . En poste au Toulouse FC depuis le 1er juillet 2023, Carles Martinez Novell connait toutefois sa dernière saison sur les bords de la Garonne, indique Les Violets. Si la lourde défaite face au RC Lens en demi-finale de la Coupe de France (4-1) ressemble à un élément déclencheur, la volonté du président toulousain, Olivier Cloarec, de changer de chef d'orchestre est actée depuis un petit bout de temps. En cause, des tensions en interne entre l'entraineur espagnol et certains joueurs, alors que des clans se sont formés contre lui et son adjoint Pol Garcia. Même au sein du reste du staff, le courant ne passe plus.

Carles Martinez Novell bientôt remplacé

A en croire les informations du média spécialisé dans l'actualité du TFC, plusieurs membres du staff ont fait savoir à Olivier Cloarec leur volonté de ne plus travailler avec Carles Martinez Novell. En cause, son comportement et son management, à tel point que la situation est arrivée à un point de non-retour. Alors que ce dernier rêve de retourner en Espagne, le fait qu'il soit libre à l'issue de la saison arrange tout le monde, y compris certains joueurs qui apprécieraient vivement un changement d'entraineur.

Pour le remplacer, plusieurs CV sont déjà sur la table du président, mais l'option interne est, semble-t-il, celle qui met tout le monde d'accord. En effet, Jordan Galtier, fils de Christophe et actuellement adjoint de Carles Martinez Novell, va obtenir son diplôme d'entraineur dans les prochains jours et a des partisans en interne. Autrement, d'autres profils de coachs expérimentés en Ligue 1 restent à surveiller, comme Olivier Pantaloni et Will Still…