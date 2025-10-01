Un record totalement fou pour Strasbourg

Le Racing club de Strasbourg va faire son entrée en lice en Conference
League ce jeudi du côté de la Slovaquie face au Slovan Bratislava. Les
Alsaciens veulent relancer une marche en avant après la défaite face à l’OM.
Par ailleurs, le groupe de Liam Rosenior bat tous les records de précocité.
Battu dans les dernières minutes par l’Olympique de
Marseille, le Racing club de Strasbourg va chercher à relancer une dynamique ce
jeudi en Conference League
face au Slovan Bratislava. Les Alsaciens vont entamer leur campagne de la phase de Ligue après avoir battu Brondby en barrage au mois
d’août dernier. Liam Rosenior ne pourra pas compter sur l’expérience européenne
de son groupe. Beaucoup d’éléments vont découvrir la Coupe d’Europe cette
semaine. Strasbourg est par ailleurs l’une des équipes les plus jeunes du
monde.
Strasbourg n’est pas l’équipe la plus jeune en Europe
Le Centre International d'Études du Sport (CIES) a effectué
un classement auprès de 69 championnats dans le monde pour trouver l’équipe la
plus jeune du globe. Ce mercredi 1er octobre, le bilan est dévoilé. Outre le FK
Metta, équipe de première division de Lettonie (20,96 ans de moyenne d’âge),
aucune formation ne devance les Alsaciens. L’effectif de Liam Rosenior atteint
les 21,45 ans de moyenne d’âge. 60,4% des minutes cette saison ont été
disputées par des joueurs de moins de 21 ans. Pour retrouver une autre équipe
de Ligue 1 il faut descendre jusqu’à la 55e place, avec le Paris Saint-Germain.
L’équipe de Luis Enrique compte une équipe avec 24,09 ans de moyenne
d’âge. Sur les cinq grands championnats européens, Strasbourg est donc la
plus jeune équipe. Une moyenne qui ne semble pas affecter les joueurs de Liam
Rosenior. Cinquième de Ligue 1, le RCSA est à la lutte pour le top 4 en
championnat, synonyme de qualification en Ligue des champions.