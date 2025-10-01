Un record totalement fou pour Strasbourg

Le Racing club de Strasbourg va faire son entrée en lice en Conference League ce jeudi du côté de la Slovaquie face au Slovan Bratislava. Les Alsaciens veulent relancer une marche en avant après la défaite face à l’OM. Par ailleurs, le groupe de Liam Rosenior bat tous les records de précocité.

Battu dans les dernières minutes par l’Olympique de Marseille, le Racing club de Strasbourg va chercher à relancer une dynamique ce jeudi en Conference League face au Slovan Bratislava. Les Alsaciens vont entamer leur campagne de la phase de Ligue après avoir battu Brondby en barrage au mois d’août dernier. Liam Rosenior ne pourra pas compter sur l’expérience européenne de son groupe. Beaucoup d’éléments vont découvrir la Coupe d’Europe cette semaine. Strasbourg est par ailleurs l’une des équipes les plus jeunes du monde.

Strasbourg n’est pas l’équipe la plus jeune en Europe

Le Centre International d'Études du Sport (CIES) a effectué un classement auprès de 69 championnats dans le monde pour trouver l’équipe la plus jeune du globe. Ce mercredi 1er octobre, le bilan est dévoilé. Outre le FK Metta, équipe de première division de Lettonie (20,96 ans de moyenne d’âge), aucune formation ne devance les Alsaciens. L’effectif de Liam Rosenior atteint les 21,45 ans de moyenne d’âge. 60,4% des minutes cette saison ont été disputées par des joueurs de moins de 21 ans. Pour retrouver une autre équipe de Ligue 1 il faut descendre jusqu’à la 55e place, avec le Paris Saint-Germain. L’équipe de Luis Enrique compte une équipe avec 24,09 ans de moyenne d’âge. Sur les cinq grands championnats européens, Strasbourg est donc la plus jeune équipe. Une moyenne qui ne semble pas affecter les joueurs de Liam Rosenior. Cinquième de Ligue 1, le RCSA est à la lutte pour le top 4 en championnat, synonyme de qualification en Ligue des champions.