RC Lens : Saint-Maximin s'engage jusqu'en juin 2026

Le RC Lens a officialisé ce lundi l’arrivée d’Allan Saint-Maximin. Le joueur français avait quitté le Club América seulement six mois après son transfert depuis Al Ahli, en raison des actes racistes dont ses enfants ont été victimes au Mexique. Les Sang et Or réalisent une très belle opération. Saint-Maximin rejoint le club artésien pour les six prochains mois et portera le numéro 9.

Jean-Louis Leca, Directeur sportif du Racing, a notamment indiqué concernant cette arrivée : « Je suis particulièrement heureux de l’arrivée d’Allan, dont j’ai déjà pu observer les valeurs humaines et le comportement dans un vestiaire. La Ligue 1 connaît le footballeur, réputé depuis très jeune pour ses facultés de vitesse, de dribble et d’explosivité.

Il a d’ailleurs montré l’étendue de son talent pendant quatre saisons en Premier League dans un championnat très exigeant physiquement. Au-delà du joueur, je veux valoriser l’homme. Allan nous avait donné sa parole et il a fait beaucoup d’efforts pour nous rejoindre, notamment pour se rapprocher de sa famille. À son image, cette signature s’est faite rapidement et nous avons hâte de le voir s’illustrer à Bollaert. »