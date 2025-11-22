magic fans et green angels fixent un rassemblement le 29 mars iconsport 067447 0041 390000

Bagarres entre Ultras, l'ASSE entre dans l'octogone

ASSE22 nov. , 14:00
parHadrien Rivayrand
0
L'AS Saint-Etienne est un candidat déclaré pour la montée en Ligue 1 en fin de saison. Pour y parvenir, le club du Forez devra notamment pouvoir compter sur des supporters qui tirent tous dans le même sens.
L'ASSE est bien placé pour monter en Ligue 1 dans quelques mois. Les Verts ont encore pas mal de travail devant eux dans un championnat où la concurrence est très féroce. Ce samedi, Saint-Etienne reçoit Nancy avec la ferme intention de prendre les trois points afin de se rapprocher du leader, l'ESTAC. Un club que l'ASSE a d'ailleurs battu il y a quelques jours. Mais lors de cette rencontre dans l'Aube, des fans stéphanois se sont battus entre eux... Un comportement déplorable survenu en parcage qui a irrité les dirigeants de l'AS Saint-Etienne.

L'AS Saint-Etienne veut du changement 

Selon les informations de L'Equipe, la direction des Verts a même demandé aux groupes ultras de régler rapidement leur conflit. Deux groupes de supporters sont visés : certains membres des Green Angels et des Magic Fans. Il est bien difficile d'avoir tous les tenants et aboutissants des querelles entre les deux groupes. Mais Le Progrès croit savoir que des vols de drapeaux, la détérioration d'étendards et le jet d'un verre d'eau sont à l'origine des violences. Kilmer a décidé de réagir en envoyant un message clair aux groupes concernés. 
Saint-Étienne

Saint-Étienne

Ligue 2 #3
V
D
V
D
D
Ligue 2
Ligue 2
Matchs14
V
Victoire8
M
Match nul2
D
Défaite4
Buts Marqués31
Buts Encaissés21

Matchs Récents

Tout afficher
08 novembre 2025 à 20:00
Ligue 2
TroyesTroyes
2
3
Match terminé
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
01 novembre 2025 à 20:00
Ligue 2
Red StarRed Star
2
1
Match terminé
Saint-ÉtienneSaint-Étienne

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
Z. Davitashvili
22.

Z. Davitashvili

GEOGEO Âge 24 Attaquant
Matchs12
Buts6
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
J. Duffus
17.

J. Duffus

ENG,NIR,SCO,WALENG,NIR,SCO,WAL Âge Attaquant
Matchs10
Buts4
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
L'AS Saint-Etienne est confiant quant à la résolution du conflit mais veut que les différends soient mis de côté. La direction marche néanmoins sur des œufs et mise sur la responsabilisation de tout le monde. Pour remonter en Ligue 1, les Stéphanois auront besoin d'une union sacrée. Contre l'AS Nancy ce samedi, les fans seront encore une fois présents à Geoffroy-Guichard pour donner de la voix, en espérant un succès contre des Lorrains dans une très mauvaise dynamique en Ligue 2. A noter néanmoins que la tribune sud Jean-Snella, occupée par les Green Angels, sera vide après avoir été sanctionnée suite à l'usage d'engins pyrotechniques face au Mans. 
0
Articles Recommandés
om de zerbi stoppe deja le match gouiri aubameyang iconsport 266359 0050 397019
OM

Nice giflé, la Ligue 1 remercie l’OM

psg donnarumma pret a faire un enorme coup tordu iconsport 267396 0602 1 397864
PSG

Donnarumma se lâche, Luis Enrique l’a dégoûté du PSG

ICONSPORT_108312_0059
SMC

Caen : Mbappé ne comprend rien, Orelsan est mort de rire

Fil Info

15:30
Nice giflé, la Ligue 1 remercie l’OM
15:00
Donnarumma se lâche, Luis Enrique l’a dégoûté du PSG
14:30
Caen : Mbappé ne comprend rien, Orelsan est mort de rire
13:40
L'OM version 2025-2026 entre déjà dans l'histoire
13:20
OL : Les supporters votent pour la signature de ces deux joueurs
13:00
Le Barça réclame un milliard d’euros au PSG
12:40
OM : Longoria vire la Juventus de son bureau
12:20
OL : John Textor récompensé, ça fait scandale à Lyon

Derniers commentaires

OM : Longoria vire la Juventus de son bureau

Ça fait plaisir de savoir qu'on est devenu un club capable de dire non à un club comme la Juve. Les temps ont bien changé..

Le Barça réclame un milliard d’euros au PSG

Pas que ça me gène dans le cas de Gavi mais ces clauses libératoires absurdes sont des contournements légaux patents. Elles devraient être en lien avec le salaire perçu * le nombre de mois de contrat restant, avec une marge disons de 20% Gavi 9.4 millions par an * 4 ans * 1.2 de marge (c'est confortable 20% de marge) donne 45 millions d'euros de clause libératoire. Si le Barça estime vraiment sa clause à 1 milliard, soit la perte qui correspondrait à son départ, ça devrait donner un salaire à peu près 20 fois supérieur pour le joueur.

Le Bayern Munich humilie publiquement le PSG

Quel titre de m.....

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

Riolo dans toute splendeur....tu gagnes 5 a 1 mais le gars trouve toujours la petite bête. Quand cest le qsg qui gagne contre Nice 1 a 0 a la 95eme la on entend pas sa grande bouche

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

Ptdrrrr +21 de GA en 13 matchs mais ta raison l'OM finira pas dans les 4 je parie que lyon mérite plus non avec ses grandes victoires 1 a 0 ? 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2813913331221
2
Paris Saint Germain
2712831241113
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading