Bagarres entre Ultras, l'ASSE entre dans l'octogone

L'AS Saint-Etienne est un candidat déclaré pour la montée en Ligue 1 en fin de saison. Pour y parvenir, le club du Forez devra notamment pouvoir compter sur des supporters qui tirent tous dans le même sens.

L' ASSE est bien placé pour monter en Ligue 1 dans quelques mois. Les Verts ont encore pas mal de travail devant eux dans un championnat où la concurrence est très féroce. Ce samedi, Saint-Etienne reçoit Nancy avec la ferme intention de prendre les trois points afin de se rapprocher du leader, l'ESTAC. Un club que l'ASSE a d'ailleurs battu il y a quelques jours. Mais lors de cette rencontre dans l'Aube, des fans stéphanois se sont battus entre eux... Un comportement déplorable survenu en parcage qui a irrité les dirigeants de l'AS Saint-Etienne.

L'AS Saint-Etienne veut du changement

Selon les informations de L'Equipe, la direction des Verts a même demandé aux groupes ultras de régler rapidement leur conflit. Deux groupes de supporters sont visés : certains membres des Green Angels et des Magic Fans. Il est bien difficile d'avoir tous les tenants et aboutissants des querelles entre les deux groupes. Mais Le Progrès croit savoir que des vols de drapeaux, la détérioration d'étendards et le jet d'un verre d'eau sont à l'origine des violences. Kilmer a décidé de réagir en envoyant un message clair aux groupes concernés.

Saint-Étienne Ligue 2 # 3 V D V D D Ligue 2 Matchs 14 V Victoire 8 M Match nul 2 D Défaite 4 Buts Marqués 31 Buts Encaissés 21 Matchs Récents Tout afficher 08 novembre 2025 à 20:00 Ligue 2 Troyes 2 — 3 Match terminé Saint-Étienne 01 novembre 2025 à 20:00 Ligue 2 Red Star 2 — 1 Match terminé Saint-Étienne Meilleurs Joueurs Tout afficher 22 . Z. Davitashvili GEO • Âge 24 • Attaquant Matchs 12 Buts 6 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 17 . J. Duffus ENG,NIR,SCO,WAL • Âge • Attaquant Matchs 10 Buts 4 Passes décisives 3 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0