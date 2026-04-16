ASSE : Les Verts détruisent le marché noir

mais oui
bien sûr que oui. le mec va se fondre complètement dans le moule. il va enfin comprendre qu'il n'est pas le messi et le club va lui donner la chance d'exploiter tout le potentiel. tout le monde va redescendre d'un étage et on ira loin.
C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ils n'ont aucune chance d'aboutir...entre eux et le réal, c'est vraiment la déprime en Espagne.
Perso , j'ai toujours apprécié le "jeu à la nantaise" d'autrefois. Le supporter nantais se devrais de soutenir son club, "il" reviendra dans l'élite (si toutefois il devait perdre son statut de ligue1) , à lz seule et unique condition qu'il réadopte son jeu d'antan...offensif , élégant, et séduisant... rien nest perdu, gardez l'espoir
Ouin ouin chez les spingouins 😭😭😭
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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