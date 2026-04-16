ASSE : Les Verts détruisent le marché noir

A l'approche du match aux airs de finale de Ligue 2 entre l'AS Saint-Etienne et Troyes, le Chaudron affiche d'ores et déjà complet. L'engouement généré par l'affiche de la saison est tel que des personnes veulent revendre leur billet plus cher au marché noir. Une situation qui fait l'objet d'une vive lutte de la part des Verts.

Prenez le rendez-vous : le 25 avril prochain, le sort de la Ligue 2 sera probablement dessiné après cette rencontre entre Saint-Etienne , deuxième du classement, et Troyes, leader fragilisé par sa dernière défaite à Rodez. Un match qui se jouera à Geoffroy-Guichard, dans un stade plein à craquer. En effet, à neuf jours du coup d'envoi, les Verts ont annoncé que le Chaudron affichait déjà complet. Et pour argumenter un peu plus sur l'engouement généré par la rencontre : le club forézien a reçu 100 000 demandes rien que pour le match face à l'ESTAC. Forcément, cet emballement vient aussi avec son lot de crispations, puisque de nombreux arnaqueurs en profitent pour récupérer de grosses sommes d'argent grâce à la revente de faux billets.

L'ASSE lutte contre les revendeurs

Ces méfaits ne passent clairement pas du côté de Saint-Etienne, alors que le compte X officiel du club est intervenu à plusieurs reprises sous des posts d'internautes, lesquels indiquaient vouloir revendre leur place. A certains, l'ASSE a répondu : « Personne va t'écrire. On n'aime pas les arnarqueurs », « Coucou. Arnaquer n'est pas un métier, trouve-toi une autre source de revenus », « Tu vends rien du tout, menteur ! », ou encore « Mensonge. Un compte avec un tweet ne vous vendra jamais votre billet pour le Chaudron ! », peut-on lire sur X.

La lutte des Verts contre le marché noir fait en tout cas l'unanimité auprès des supporters du club. En attendant, le match décisif qui aura lieu au Chaudron entre l'ASSE et l'ESTAC est particulièrement attendu, et le restera jusqu'au coup d'envoi.