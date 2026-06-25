Officiel : Rennes blinde Esteban Lepaul jusqu’en 2030

L'OM jouera désormais au CEPAC Vélodrome

Sérieux ?! Le CEPAC a de l'argent a balancer comme ça ? En même temps leur siège place d'Estrangin à Marseille avec leurs salons privés pour déjeuner avec des serveurs en livrée, ça montre bien qu'ils ne savent plus quoi faire du pognon des livrets A à la CEPAC 😅