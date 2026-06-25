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Officiel : Rennes blinde Esteban Lepaul jusqu’en 2030

Rennes25 juin , 17:10
parGuillaume Conte
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Meilleur buteur de Ligue 1, Esteban Lepaul ne bougera pas de Rennes au mercato. Arrivé d’Angers l’été dernier, l’attaquant a signé un nouveau contrat, mieux rémunéré, et pour une durée l’emmenant jusqu’en 2030. Après 21 réalisations la saison passée, Lepaul sera le fer de lance de l’attaque rennaise la saison prochaine.
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Sérieux ?! Le CEPAC a de l'argent a balancer comme ça ? En même temps leur siège place d'Estrangin à Marseille avec leurs salons privés pour déjeuner avec des serveurs en livrée, ça montre bien qu'ils ne savent plus quoi faire du pognon des livrets A à la CEPAC 😅

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My god, qui a touché à la mise en page ?? Faut scroller pr trouver la section : écrire un commentaire.

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