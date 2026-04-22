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PSG : Luis Enrique a un énorme doute et c'est rare

PSG22 avr. , 17:30
parNathan Hanini
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Le Paris Saint-Germain reçoit le FC Nantes ce mercredi à 19h00 dans le cadre de l’un des matchs de retard en Ligue 1. Au vu du calendrier chargé qui attend le club de la capitale ces prochains jours, la profondeur de l’effectif de Luis Enrique est une nouvelle fois remise en question en conférence de presse.
Huit matchs en vingt-cinq jours, c’est le programme du Paris Saint-Germain en cette fin du mois d’avril. Le club de la capitale va alterner entre Ligue 1, match de retard et Ligue des champions. À l’aube de cet enchaînement, Luis Enrique est dans les clous. Le champion d’Europe est toujours en lice pour sa propre succession en C1 et leader en championnat. Mais l’effectif légèrement réduit à cause des blessures de certains éléments pose question. Le technicien espagnol a répondu en conférence de presse sur ses méthodes et ses choix.

Un milieu de terrain incertain

Non, l’effectif réduit du Paris Saint-Germain n’est pas un problème pour le PSG : « Ç'a été la réussite de l'année dernière, c'est la même chose cette année. Ç'aurait été ridicule de signer beaucoup de joueurs. Ce sera la même chose l'année prochaine », explique l’ancien entraîneur du FC Barcelone. Défensivement, le management de l’Espagnol est clair, certains cadres sont gardés au frais pour les grands rendez-vous. À l’image de Marquinhos, le Brésilien n’a plus joué en Ligue 1 depuis la victoire contre l’OM le 8 février dernier. Au milieu de terrain, c’est là que le bât blesse. Avec la récente blessure de Vitinha et la longue absence de Fabian Ruiz, tout ne semble pas être au beau fixe dans l’entre jeu.
Au sein du club de la capitale, le retour au premier plan de Warren Zaïre-Emery a été très bien reçu pour compenser la blessure de l’Espagnol. Le cas Senny Mayulu divise toujours autant selon le journal l’Équipe. L’imbroglio au niveau de la prolongation de son contrat et son niveau affiché posent question. Autre cas épineux, celui de Dro Fernandez, l’Espagnol est arrivé cet hiver en provenance de la Catalogne. Mais après six petites apparitions en Ligue 1, il a disparu des radars depuis un mois désormais. Dorénavant, il faudra savoir enchaîner pour le PSG sur les vingt-cinq prochains jours pour parachever une potentielle saison à nouveau historique.
Paris Saint Germain

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Derniers commentaires

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une semaine entre la plainte et le jugement? il a un pote juge au Brésil Johnny

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

Du site... je ne crois pas... mais plus intelligent que toi... au vu de ce que tu dis... tout le monde peut le penser. ^^

PSG : Luis Enrique a un énorme doute et c'est rare

L annee prochaine on prend bouaddi et manu koné au milieu et en def tati de nantes et ordonez et affaire réglée . ( alvarez pour l attaque ).

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

tu as raison tu es trop intelligent pour être sur ce site!!! Tu devrais d'ailleurs dégager ça ferais du bien a du monde^^

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

Quand je vois ce sondage... j'imagine bien les supporters du PSG et ceux de l'OM cliquer sur "Oui". Mdr

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