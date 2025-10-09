psg luis campos a deniche une pepite tunisienne ambitieuse iconsport 268468 0324 398324

PSG : Luis Campos veut recruter son petit protégé

09 oct.
par Eric Bethsy
Entré dans la dernière année de son contrat à Manchester City, Bernardo Silva ne manquera pas de propositions dans les prochains mois. Le milieu portugais pourrait notamment recevoir une offre du Paris Saint-Germain et de son conseiller sportif Luis Campos qu’il connaît très bien.
Tout le monde connaît désormais la politique du Paris Saint-Germain. Après les nombreux échecs connus avec les stars, le club de la capitale se tourne vers de jeunes joueurs capables d’adhérer au projet de l’entraîneur Luis Enrique. Et si possible français dans la mesure où la direction souhaite continuer à franciser l’effectif. Sur la base de ces critères, il est donc étonnant d’apprendre que le champion d’Europe s’intéresse toujours à Bernardo Silva (31 ans).
Selon le journaliste Ekrem Konur, les Parisiens font bien partie des nombreux courtisans du Portugais. Notre confrère cite également le Milan AC, la Juventus Turin, le FC Barcelone ainsi que l’Atlético Madrid. Il faut dire que le milieu offensif et capitaine de Manchester City arrivera à la fin de son contrat en juin prochain. Une situation forcément attirante, y compris pour le Paris Saint-Germain qui a régulièrement convoité l’ancien joueur de l’AS Monaco ces dernières années. Rappelons aussi que le conseiller parisien Luis Campos connaît bien Bernardo Silva qu’il avait amené sur le Rocher en 2014, à l’époque où le gaucher était encore méconnu.
Manifestement, le célèbre dénicheur de talents a gardé un œil sur la carrière de son petit protégé et attend de connaître sa décision. « Je sais ce que je vais faire en fin de saison mais ce n'est pas le moment d'en parler, déclarait le Citizen avant le match nul à Monaco (2-2) la semaine dernière. C'est le moment de penser à ramener le club là où il mérite d'être. Mon but est d'être concentré avec City et de faire des bonnes performances. » A l’affût, le Paris Saint-Germain devra aussi se méfier de Benfica, le club formateur de Bernardo Silva qui envisage sérieusement son retour.
