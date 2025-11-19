PSG : Des salariés du Paris Saint-Germain dans le dur ?

L’inspection du travail a été saisie après des révélations sur le mal-être de certains employés au Paris Saint-Germain et plusieurs dysfonctionnements ont été notés.

Si pour le Paris Saint-Germain , tout va bien sur le terrain en ce début de saison avec une position confortable en Ligue des Champions et une place de leader en Ligue 1 , tout n’est pas rose en revanche en coulisse. Le 9 octobre dernier, le journal L’Equipe a lancé un pavé dans la mare avec des révélations faisant état d’un mal-être de certains employés ainsi que de nombreux arrêts de travail. Des révélations qui ont poussé l’inspection du travail à agir.

L'inspection du travail enquête sur le PSG

Elle s’est en effet déplacée au Campus PSG à la fin du mois d’octobre et l’inspectrice en charge de ce dossier a relevé « une charge de travail qui ne respectait pas les normes, et un problème de management » révèlent Arnaud Hermant et Loïc Tanzi, journalistes pour L’Equipe. Le quotidien national ajoute qu’en parallèle, le comité social et économique du club a également diligenté une enquête interne. L’inspection du travail ainsi que le CSE cherchent à se faire confirmer de possibles faits de harcèlement au sein du club. Contacté par le quotidien L’Equipe, le Paris Saint-Germain a officiellement réagi.

« Nous avons pris note des observations formulées et nous allons y répondre. Le club veille à ce que l'enquête (du CSE) se déroule dans les meilleures conditions et dans le respect de toutes les parties. L'enquête étant en cours, nous ne pouvons pas nous prononcer à ce stade. Le club est particulièrement attentif à la santé mentale, physique et au bien-être de ses collaborateurs. Depuis plusieurs saisons, un travail continu sur le bien-être et la prévention est mené. Le club reste attentif sur ces enjeux » a confié le PSG à L’Equipe. Reste maintenant à voir quels seront les résultats des différentes enquêtes en cours mais le zoom est plus que jamais orienté vers le Campus du Paris Saint-Germain et vers ses salariés après toutes ces révélations.