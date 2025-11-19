ICONSPORT_273851_0158

PSG : Des salariés du Paris Saint-Germain dans le dur ?

PSG19 nov. , 23:03
parCorentin Facy
L’inspection du travail a été saisie après des révélations sur le mal-être de certains employés au Paris Saint-Germain et plusieurs dysfonctionnements ont été notés.
Si pour le Paris Saint-Germain, tout va bien sur le terrain en ce début de saison avec une position confortable en Ligue des Champions et une place de leader en Ligue 1, tout n’est pas rose en revanche en coulisse. Le 9 octobre dernier, le journal L’Equipe a lancé un pavé dans la mare avec des révélations faisant état d’un mal-être de certains employés ainsi que de nombreux arrêts de travail. Des révélations qui ont poussé l’inspection du travail à agir.

L'inspection du travail enquête sur le PSG

Elle s’est en effet déplacée au Campus PSG à la fin du mois d’octobre et l’inspectrice en charge de ce dossier a relevé « une charge de travail qui ne respectait pas les normes, et un problème de management » révèlent Arnaud Hermant et Loïc Tanzi, journalistes pour L’Equipe. Le quotidien national ajoute qu’en parallèle, le comité social et économique du club a également diligenté une enquête interne. L’inspection du travail ainsi que le CSE cherchent à se faire confirmer de possibles faits de harcèlement au sein du club. Contacté par le quotidien L’Equipe, le Paris Saint-Germain a officiellement réagi.
« Nous avons pris note des observations formulées et nous allons y répondre. Le club veille à ce que l'enquête (du CSE) se déroule dans les meilleures conditions et dans le respect de toutes les parties. L'enquête étant en cours, nous ne pouvons pas nous prononcer à ce stade. Le club est particulièrement attentif à la santé mentale, physique et au bien-être de ses collaborateurs. Depuis plusieurs saisons, un travail continu sur le bien-être et la prévention est mené. Le club reste attentif sur ces enjeux » a confié le PSG à L’Equipe. Reste maintenant à voir quels seront les résultats des différentes enquêtes en cours mais le zoom est plus que jamais orienté vers le Campus du Paris Saint-Germain et vers ses salariés après toutes ces révélations.
