PSG : Dembélé prolongé, ça va durer des mois !

Lauréat du dernier Ballon d'Or et auteur d'une saison dernière éclatante, Ousmane Dembélé est prêt à prolonger au Paris Saint-Germain à des conditions financières importantes. A ce sujet, Fabrizio Romano a donné quelques éclaircissements.

La prolongation d'Ousmane Dembélé est sans aucun doute le prochain feuilleton majeur dans l'actualité du Paris Saint-Germain . Actuellement sous contrat jusqu'en juin 2028, l'ancien joueur du FC Barcelone a tout un tas de bonnes raisons de demander une revalorisation de son salaire, même s'il est déjà le joueur le mieux payé du club. Lauréat du Ballon d'Or 2025 et artisan majeur d'une saison dernière historique avec un bilan personnel de 33 buts et 15 passes décisives en 49 matchs disputés toutes compétitions confondues, « Dembouz » compte s'appuyer là-dessus pour revoir son salaire à la hausse. Et pas qu'un peu.

O. Dembélé France • Âge 28 • Attaquant Coupe de France 2025/2026 Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup 2025/2026 Matchs 1 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 WC Qualification Europe 2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 World Cup 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League 2025/2026 Matchs 3 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 9 Buts 3 Passes décisives 2 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

De son côté, la direction du PSG ne veut pas se presser et espère pouvoir convaincre sa star d'accepter les nouvelles modalités contractuelles mises en place par le club, autour d'un salaire fixe plus bas et des variables qui peuvent ensuite augmenter la note. Dans ce brouillard, Fabrizio Romano a sorti sa lumière.

Dembélé n'a pas encore reçu d'offre du PSG

Le gourou des transferts, toujours au fait des sujets les plus chauds dans les coulisses du football, a donné quelques précisions concernant la prolongation d'Ousmane Dembélé. Selon lui, les négociations entre les deux parties n'en sont qu'à leurs débuts, alors que le PSG a déjà informé son numéro 10, et son entourage, de sa volonté d'entamer des discussions au sujet d'une prolongation de son contrat. Les dirigeants estiment qu'il le mérite après sa saison historique.

Toutefois, aucune proposition formelle n'a encore été formulée et aucun chiffre ne lui a été précisé. Il faut donc oublier les sommes délirantes lues dans la presse, toujours selon Fabrizio Romano. Alors que des contacts devraient de nouveau avoir lieu prochainement, la direction parisienne continue d'y aller à tâtons avec son joueur vedette, lequel attend désormais de voir la teneur de la première proposition. Pour le PSG, la volonté n'est clairement pas de rentrer dans une grille salariale avec des émoluments astronomiques comme par le passé, mais de juger au mérite sur le nombre de matchs joués et les performances qui en découlent.