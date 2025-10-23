PSG : « Ce joueur est effrayant », Walid Acherchour n’a plus les mots

Le Paris Saint-Germain a encore impressionné l'Europe en explosant Leverkusen 2-7 mardi. Parmi les hommes forts du PSG en Allemagne figure Nuno Mendes. Le latéral portugais ne montre plus beaucoup de points faibles sur le terrain.

Administrer une fessée les mains dans les poches, voici l'exploit réalisé par le Paris Saint-Germain mardi soir. Loin d'être parfaits sur 90 minutes, les Parisiens ont écrasé malgré tout Leverkusen 2-7. Le PSG a su marquer dès qu'il le voulait grâce au retour de ses cadres : Doué, Kvaratskhelia ou encore Dembélé. Toutefois, quand il fallait désigner un homme du match, les observateurs mettaient plutôt l'accent sur les Portugais du club parisien. Pour les uns, c'était le maestro du milieu Vitinha. Pour les autres, c'était le latéral Nuno Mendes.

Mendes sait tout faire, c'est choquant

Le journal L'Equipe a privilégié ce dernier en lui attribuant la note de 8. Il faut dire que Mendes a marqué un but, a délivré une passe décisive pour Pacho et a contribué à deux autres buts parisiens. Le défenseur était partout sur le terrain et ne cesse d'impressionner Walid Acherchour. Présent sur le plateau du Winamax FC, il n'a pas tari d'éloges concernant le latéral portugais. Il ne voit plus aucune lacune dans le jeu du joueur de 23 ans.

« Nuno Mendes, c’est… effrayant ce joueur. Ce qu’il fait avec ou sans le ballon. Je trouve qu’il a énormément progressé défensivement, dans ses placements, dans sa justesse, dans le timing de ses courses pour récupérer les failles de certains joueurs autour de lui. Sa qualité de pied elle est exceptionnelle : le ballon qu’il donne pour Pacho, le but qu’il va mettre. C’est très très très fort ce qu’il est en train de faire franchement. […] C’est l’assurance tous risques du Paris Saint-Germain sur la gestion de la profondeur. Tu peux voyager tranquille avec Nuno Mendes », a t-il analysé. Peut-être un nouveau candidat au Ballon d'or pour le PSG aux côtés de Dembélé, Hakimi et Vitinha.