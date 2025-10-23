ICONSPORT_274476_0479

PSG : « Ce joueur est effrayant », Walid Acherchour n’a plus les mots

PSG23 oct. , 13:00
parMehdi Lunay
Le Paris Saint-Germain a encore impressionné l'Europe en explosant Leverkusen 2-7 mardi. Parmi les hommes forts du PSG en Allemagne figure Nuno Mendes. Le latéral portugais ne montre plus beaucoup de points faibles sur le terrain.
Administrer une fessée les mains dans les poches, voici l'exploit réalisé par le Paris Saint-Germain mardi soir. Loin d'être parfaits sur 90 minutes, les Parisiens ont écrasé malgré tout Leverkusen 2-7. Le PSG a su marquer dès qu'il le voulait grâce au retour de ses cadres : Doué, Kvaratskhelia ou encore Dembélé. Toutefois, quand il fallait désigner un homme du match, les observateurs mettaient plutôt l'accent sur les Portugais du club parisien. Pour les uns, c'était le maestro du milieu Vitinha. Pour les autres, c'était le latéral Nuno Mendes.

Mendes sait tout faire, c'est choquant

Le journal L'Equipe a privilégié ce dernier en lui attribuant la note de 8. Il faut dire que Mendes a marqué un but, a délivré une passe décisive pour Pacho et a contribué à deux autres buts parisiens. Le défenseur était partout sur le terrain et ne cesse d'impressionner Walid Acherchour. Présent sur le plateau du Winamax FC, il n'a pas tari d'éloges concernant le latéral portugais. Il ne voit plus aucune lacune dans le jeu du joueur de 23 ans.
« Nuno Mendes, c’est… effrayant ce joueur. Ce qu’il fait avec ou sans le ballon. Je trouve qu’il a énormément progressé défensivement, dans ses placements, dans sa justesse, dans le timing de ses courses pour récupérer les failles de certains joueurs autour de lui. Sa qualité de pied elle est exceptionnelle : le ballon qu’il donne pour Pacho, le but qu’il va mettre. C’est très très très fort ce qu’il est en train de faire franchement. […] C’est l’assurance tous risques du Paris Saint-Germain sur la gestion de la profondeur. Tu peux voyager tranquille avec Nuno Mendes », a t-il analysé. Peut-être un nouveau candidat au Ballon d'or pour le PSG aux côtés de Dembélé, Hakimi et Vitinha.
N. Mendes

N. Mendes

PortugalPortugal Âge 23 Défenseur

UEFA Nations League

Matchs10
Buts1
Passes décisives5
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs5
Buts0
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs7
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

PSG : « Ce joueur est effrayant », Walid Acherchour n’a plus les mots

Les latéraux se régalent au PSG, avec des permutations assez dingues. Hakimi est souvent aux avant-postes, et le but de Nuno à Leverkusen, c'est quand même Vitinha qui est descendu jouer les arrières gauches et qui adresse une passe dans la profondeur à son "véritable" arrière gauche :-)) Ca ne remet pas en cause les qualités extraordinaires de NM, mais il faut quand même avoir l'équipe adéquate pour les mettre autant en valeur.

OM : Laure Boulleau prend la parole et se fait incendier

Boulleau est juste insupportable et parle bcp trop. Mais franchement, je ne vois aucun scandale arbitral hier.

Le niveau de la Ligue 1 fait halluciner en Espagne

C'est toujours intéressant d'avoir ces analyses venant de l'étranger.

OM : Laure Boulleau prend la parole et se fait incendier

C'est pourtant très mesuré comme propos, et totalement fondé sur le fond.

L’OM rate le coche, deux joueurs accusés

Pour moi c'est la défaite de De Zerbi, il aurait du sortir immédiatement Emmerson Palmieri dès son carton jaune, Vermeeren et Greenwood n'aurait pas du sortir.

