PSG : Bataille annoncée pour les places à Budapest

Après son match nul à Munich face au Bayern (1-1), le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour sa deuxième finale de Ligue des champions consécutive. Mais pour l'occasion, l'UEFA a laissé au champion en titre moins d'un tiers de la capacité totale du stade aux supporters parisiens.

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain jouait clairement sa saison à Munich. Après un match aller historique soldé par une victoire 5-4, les hommes de Luis Enrique devaient conserver leur avance pour obtenir leur billet pour la finale. Devant de la 3e à la 94e minute, le PSG s'est satisfait d'un match nul et aura l'occasion de réaliser un back-to-back historique pour le football français.

Le rendez-vous est d'ailleurs déjà pris, puisque la finale aura lieu le 30 mai prochain, à 18h00, dans le Stade Ferenc-Puskás à Budapest. Alors que l'ouverture de la billetterie est prévue pour ce vendredi 8 mai, les supporters parisiens savent désormais combien de places leur ont été attribuées cette année.

Champions League 06 mai 2026 à 21:00 FC Bayern München Kane 90 ' 1 1 Match terminé Paris Saint Germain Dembélé 3 ' Chronologie Composition Statistiques Carton jaune 90 ’ J. Kimmich FC Bayern München But 90 ’ H. Kane FC Bayern München Carton jaune 86 ’ M. Aoás Corrêa Paris Saint Germain Remplacement 85 ’ ENTRE L. Karl FC Bayern München SORT D. Upamecano FC Bayern München Voir Les Détails Complets Du Match

Les supporters du PSG sont prévenus

Comme expliqué par ICI Île-de-France, l'UEFA a décidé d'attribuer 17 200 places au Paris Saint-Germain pour la finale de la Ligue des champions face à Arsenal. La saison dernière, le club parisien avait pu distribuer 18 000 places à ses supporters, mais l'écart s'explique par la plus petite capacité du stade choisi pour la finale de cette saison. Pour les supporters parisiens, récupérer une place sera donc encore plus complexe que l'an passé.

Comme pour la finale remportée à Munich la saison dernière, le PSG veut récompenser ses plus fidèles supporters parmis ses 36 000 abonnés. Certains recevront ce vendredi une proposition de place dans le kop des supporters. Pour être éligible, il faut être considéré par le club comme un abonné historique, avoir été assidu pendant la saison et avoir fait plusieurs déplacements. Pour les heureux élus, la place sera à 70 euros, contre 180 euros minimum via la billetterie de l'UEFA.