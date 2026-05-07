PSG : Bataille annoncée pour les places à Budapest

Toujours pas cicatrisé toi?? Tu dois avoir l oignon en compote depuis toutes ces années ^^
Perso vue que greenwood va partir cest le seul joueur offensif potable quil nous reste selon moi.. Parceque aubameyang traore et meme gouiri..franchement si on continu avec ca... j'espère vraiment qu'on va garder paixao le seul joueur a qui je trouve du talent devant
@Sergio (AKA Kasper le fantôme qui parle mais n'assume pas) Tu as débarqué vers 1h00 du matin, à une heure où les honnêtes gens dorment pour la plupart. On te connait. Tu te cachais parce que comme d'habitude, tu avais bcp ouvert ta bouche avant le match, et tenu des propos que tu ne pouvais pas assumer ensuite, même avec la mauvaise foi qui te caractérise.
Pour détruire un groupe c'est effectivement l'arme offensive idéal ^^
Ni fournier ni galtier , une fois que t'as pompé la BSN que t'as fais des courbettes au capo etc etc t'as juste le droit d'aller te faire cuire un œuf
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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