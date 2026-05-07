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PSG : Bataille annoncée pour les places à Budapest

PSG07 mai , 18:30
parQuentin Mallet
2
Après son match nul à Munich face au Bayern (1-1), le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour sa deuxième finale de Ligue des champions consécutive. Mais pour l'occasion, l'UEFA a laissé au champion en titre moins d'un tiers de la capacité totale du stade aux supporters parisiens.
Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain jouait clairement sa saison à Munich. Après un match aller historique soldé par une victoire 5-4, les hommes de Luis Enrique devaient conserver leur avance pour obtenir leur billet pour la finale. Devant de la 3e à la 94e minute, le PSG s'est satisfait d'un match nul et aura l'occasion de réaliser un back-to-back historique pour le football français.
Le rendez-vous est d'ailleurs déjà pris, puisque la finale aura lieu le 30 mai prochain, à 18h00, dans le Stade Ferenc-Puskás à Budapest. Alors que l'ouverture de la billetterie est prévue pour ce vendredi 8 mai, les supporters parisiens savent désormais combien de places leur ont été attribuées cette année.

Champions League

06 mai 2026 à 21:00
FC Bayern München
Kane90'
1
1
Match terminé
Paris Saint Germain
Dembélé3'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
J. Kimmich
FC Bayern MünchenFC Bayern München
But
90
H. Kane
FC Bayern MünchenFC Bayern München
Carton jaune
86
M. Aoás Corrêa
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
85
ENTRE
L. Karl
FC Bayern MünchenFC Bayern München
SORT
D. Upamecano
FC Bayern MünchenFC Bayern München
Voir Les Détails Complets Du Match

Les supporters du PSG sont prévenus

Comme expliqué par ICI Île-de-France, l'UEFA a décidé d'attribuer 17 200 places au Paris Saint-Germain pour la finale de la Ligue des champions face à Arsenal. La saison dernière, le club parisien avait pu distribuer 18 000 places à ses supporters, mais l'écart s'explique par la plus petite capacité du stade choisi pour la finale de cette saison. Pour les supporters parisiens, récupérer une place sera donc encore plus complexe que l'an passé.
Comme pour la finale remportée à Munich la saison dernière, le PSG veut récompenser ses plus fidèles supporters parmis ses 36 000 abonnés. Certains recevront ce vendredi une proposition de place dans le kop des supporters. Pour être éligible, il faut être considéré par le club comme un abonné historique, avoir été assidu pendant la saison et avoir fait plusieurs déplacements. Pour les heureux élus, la place sera à 70 euros, contre 180 euros minimum via la billetterie de l'UEFA.
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Derniers commentaires

PSG : Bataille annoncée pour les places à Budapest

Toujours pas cicatrisé toi?? Tu dois avoir l oignon en compote depuis toutes ces années ^^

OM : McCourt met Paixao en vente pour 45 ME

Perso vue que greenwood va partir cest le seul joueur offensif potable quil nous reste selon moi.. Parceque aubameyang traore et meme gouiri..franchement si on continu avec ca... j'espère vraiment qu'on va garder paixao le seul joueur a qui je trouve du talent devant

Indice UEFA : Le PSG en finale, l’Italie tremble

@Sergio (AKA Kasper le fantôme qui parle mais n'assume pas) Tu as débarqué vers 1h00 du matin, à une heure où les honnêtes gens dorment pour la plupart. On te connait. Tu te cachais parce que comme d'habitude, tu avais bcp ouvert ta bouche avant le match, et tenu des propos que tu ne pouvais pas assumer ensuite, même avec la mauvaise foi qui te caractérise.

OL : Mbappé après Endrick, c’est un grand non

Pour détruire un groupe c'est effectivement l'arme offensive idéal ^^

Inutile de chercher, l’OM connaît déjà le coach idéal

Ni fournier ni galtier , une fois que t'as pompé la BSN que t'as fais des courbettes au capo etc etc t'as juste le droit d'aller te faire cuire un œuf

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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