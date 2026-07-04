Manzambi

Manzambi flambe au Mondial, le PSG prépare son chèque

PSG04 juil. , 18:00
parEric Bethsy
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Cité parmi les nombreux courtisans d’Ayyoub Bouaddi, le Paris Saint-Germain se heurte aux grandes exigences du LOSC. Le prix fixé par le président Olivier Létang pourrait bien inciter les Parisiens à se rabattre sur l’autre révélation de la Coupe du monde 2026.
Difficile de dire où Ayyoub Bouaddi évoluera la saison prochaine. Une chose est sûre, c’est qu’en cas de transfert, l’équipe qui voudra s’offrir ses services devra miser gros. Le président du LOSC Olivier Létang ne cesse de rappeler à quel point sa pépite représente un talent unique sur le marché. Une manière de faire monter les enchères auprès des nombreux admirateurs de l’international marocain, parmi lesquels on retrouve notamment le Paris Saint-Germain. Il paraît néanmoins peu probable de voir le conseiller sportif Luis Campos se rapprocher des 100 millions d’euros annoncés.

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Pour réaliser une meilleure affaire, le Portugais pourrait plutôt se rabattre sur Johan Manzambi. Le club de la capitale a un œil sur le milieu de Fribourg depuis plusieurs mois. Et l’on imagine que ses performances au Mondial 2026 n’ont fait que confirmer l’intérêt parisien. L’international suisse est l’autre grande révélation du tournoi. Ce qui explique la foule de prétendants disposés à l’accueillir cet été. En plus de Newcastle, qui a déjà bien avancé sur ce dossier, Arsenal, Manchester United, Chelsea, le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen ou encore Naples concurrencent le Paris Saint-Germain.
Autant dire que Fribourg a de quoi conclure une grosse vente. Les 50 millions d’euros réclamés selon Sky Sport Allemagne semblent presque insuffisants tant le marché actuel est devenu fou. Le double champion d’Europe et les autres clubs intéressés auraient tort de ne pas se jeter sur le milieu polyvalent seulement âgé de 20 ans. Reste à savoir qui obtiendra ses faveurs, sachant que Johan Manzambi voudra sûrement rester concentré sur le Mondial jusqu’à la fin du parcours de la Nati.
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Un taulier des U19 de l'OL signe à Nice

Peut être impatient car il voit tous les autres de son age se mêler aux pros (Kamara, kango, Merah, Himbert, Molebe, Tiago) Pas sur que ce soit une bonne idée de parir , dommage pour nous , bon défenseur

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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O. Marseille
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2
O. Lyonnais
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3
Brest
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4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
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8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
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10
LOSC Lille
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11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
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13
Auxerre
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14
Paris
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15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
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