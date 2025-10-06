ICONSPORT_273046_0010
Luis Enrique

« Luis Enrique Premier Ministre » : Le PSG doit se sacrifier

PSG06 oct. , 13:00
parClaude Dautel
0
L'annonce surprise de la démission du Premier Ministre a évidemment donné lieu à des milliers de commentaires sur les réseaux sociaux. Et certains en ont profité pour lancer, avec malice, la candidature de Luis Enrique pour ce poste.
Sébastien Lecornu a démissionné ce lundi de son poste de Premier Ministre, alors qu'il venait de révéler quelques heures avant le nom de ses ministres. Les chaînes d'infos sont désormais en boucle sur ce sujet, et les réseaux sociaux ont rapidement embrayé. Mais sur X (anciennement Twitter), le sujet a été tourné (un peu) en dérision, la situation semblant totalement incontrôlable. Alors, bien vite, certains supporters du Paris Saint-Germain ont proposé, sous forme de boutade, qu'Emmanuel Macron, fan de l'OM, nomme Luis Enrique à la tête du gouvernement. Après avoir vu ce que le technicien espagnol avait fait avec le PSG, Luis Enrique est considéré comme le possible sauveur de la France.

Luis Enrique au chevet de la France

Pierre Barthélémy, supporter du Paris Saint-Germain et défenseur des associations de supporters de Ligue 1, a proposé Luis Enrique pour succéder à Sébastien Lecornu, avec un plan déjà connu. « Luis Enrique Premier Ministre. Il va sortir Randal Bergé et Marco Le Maire de l'effectif et nous installer une symphonie gouvernementale avec le cuisinier de l'Elysée, le vigile de Matignon et l'intendant de l'Assemblée. Dans deux ans, c'est la France qui prête aux banques », a lancé, avec humour, Pierre B.  De quoi susciter des commentaires autant second degré. « Il va surtout lancer des U19, les délégués de la terminale B du lycée Condorcet au gouvernement », « Il va vouloir récupérer la Catalogne », « En vrai, il faudrait quelqu'un comme ça, qui choisissent les personnes en fonction de leur compétence, peu importe les étiquettes ».
Le Paris Saint-Germain peut cependant dormir tranquille, Luis Enrique sera toujours son entraîneur, et cela tombe bien. En effet, les supporters du PSG sont toujours aussi fous du technicien espagnol. Et même ceux qui avaient des doutes sont revenus dans le droit chemin après la victoire parisienne à Barcelone mercredi dernier en Ligue des champions.
0
