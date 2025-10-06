En fait, tu adores l'ol vu que tu regardes tous ses matchs , allez dis le que tu adores l'ol , soit honnête avec toi-même.
qui t'impose de regarder l'ol , va voir d'autres matchs il y en a plein a voir
Ce tocard devrait être loin du football, je ne sais même pas comment il peut encore oser parler de football tout court.
c'est cela ton fantasme ? , tu va vite déchanter mon pauvre stéphanois
c'est ton fantasme ? , tu vas vite déchanté mon pauvre
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|8
|13
|5
|15
|7
|5
|0
|2
|10
|15
|5
|15
|7
|5
|0
|2
|7
|14
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|4
|9
|5
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|16
|12
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|10
|6
|11
|7
|3
|2
|2
|4
|14
|10
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|12
|13
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|11
|12
|10
|7
|2
|4
|1
|-1
|9
|10
|8
|7
|2
|2
|3
|0
|11
|11
|8
|7
|2
|2
|3
|-3
|9
|12
|7
|7
|2
|1
|4
|-7
|9
|16
|6
|7
|2
|0
|5
|-5
|5
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|8
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|5
|7
|5
|7
|1
|2
|4
|-8
|3
|11
|2
|7
|0
|2
|5
|-11
|5
|16
Luis Enrique Premier Ministre. Il va sortir Randal Bergé et Marco Le Maire de l'effectif et nous installer une symphonie gouvernementale avec le cuisinier de l'Elysée, le vigile de Matignon et l'intendant de l'Assemblée. Dans deux ans, c'est la France qui prête aux banques.
Ethan Mbappé & Luis Enrique 😁❤️