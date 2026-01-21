ICONSPORT_282778_0089

Le PSG retrouve Hakimi et Mbaye

PSG21 janv. , 14:35
parCorentin Facy
1
Adversaires lors de la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal dimanche soir, Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye vont reprendre le chemin de l’entraînement avec le PSG ce mercredi après-midi selon RMC. Deux retours importants pour Luis Enrique dans une période difficile pour le Paris Saint-Germain, qui a concédé sa deuxième défaite de l’année 2026 contre le Sporting Portugal mardi soir, quelques jours après l’élimination en Coupe de France contre le Paris FC.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_277598_0022
OL

Sacha Boey ne viendra pas, l’OL a trouvé mieux

Dro Fernandez
PSG

Le Barça utilise Dro Fernandez pour plumer le PSG

ICONSPORT_275692_0084
OM

OM : Corinne Diacre menace de claquer la porte

ICONSPORT_271272_0033
Lens

Un renfort surprise en attaque pour Lens

Fil Info

21 janv. , 17:00
Sacha Boey ne viendra pas, l’OL a trouvé mieux
21 janv. , 16:30
Le Barça utilise Dro Fernandez pour plumer le PSG
21 janv. , 16:00
OM : Corinne Diacre menace de claquer la porte
21 janv. , 15:40
Un renfort surprise en attaque pour Lens
21 janv. , 15:30
OM : Phil Foden à Marseille, il y a de quoi s’enflammer
21 janv. , 15:00
OL : L’Academy tourne au ralenti au pire moment
21 janv. , 14:41
L'OL sans Abner ni Endrick à Berne
21 janv. , 14:32
OM : Quinten Timber est à Marseille

Derniers commentaires

Noah Nartey à l’OL, déjà une très mauvaise nouvelle

Khalis Merah connait le même problème ; il est plus technique mais pas encore au niveau d'un R Cherki il devrait chercher à faire du Mickael Essien

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

disons que de donner un avis sans dire pourquoi c'est un peu inutile !! il a le droit evidemment ! surtout que le dirty ne s'en prive pas de donner son avis sur tous les articles de l'OM meme qd ca ne concerne pas l'OM

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

si angers resiste ils vont finir par avoir leur joueur qui part en juin gratos ... à eux de voir ! Perso, vu que timber et nwaneri arrive, ca peut attendre juin et une arrivée libre

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

le pire c'est que si il avait dit oui à l'OL plutot qu'à l'OM , les lyonnais l'aurait adoubé direct !! c'est de la mauvaise fois ! Encore y 'aurait des argument sportifs, économiques !!

L'OL et l'OM comptent leurs sous pour un défenseur coté

ET? ou est le problème en fait?? T'es de la police de la pensée? tu veux me censurer?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading