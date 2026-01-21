Le PSG retrouve Hakimi et Mbaye

Adversaires lors de la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal dimanche soir, Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye vont reprendre le chemin de l’entraînement avec le PSG ce mercredi après-midi selon RMC. Deux retours importants pour Luis Enrique dans une période difficile pour le Paris Saint-Germain, qui a concédé sa deuxième défaite de l’année 2026 contre le Sporting Portugal mardi soir, quelques jours après l’élimination en Coupe de France contre le Paris FC.