Le PSG présente et met en vente son maillot 2026-2027

Le PSG n'a pas traîné et a déjà mis en vente le maillot que les joueurs parisiens porteront contre Brest, dimanche soir, et la saison prochaine.

« Tunique bleu roi, large bande centrale rouge et blanche, ce maillot est un véritable hommage rendu aux supporters du Club d’hier et d’aujourd’hui, et sera arboré fièrement par toutes les sections la saison prochaine. Le Paris Saint-Germain dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison 2026-2027, conçu en partenariat avec Nike pour la 37e saison consécutive. Fidèle à son héritage et résolument tourné vers l’avenir, ce maillot célèbre l’ADN du Club en renouant avec ses codes les plus emblématiques », précise le Paris Saint-Germain. Ce maillot est d'ores et déjà en vente sur le site du PSG pour la coquette somme de 110 euros.