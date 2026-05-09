Les joueurs du PSG dévoilent le maillot 2026-2027
Le PSG présente son nouveau maillot

Le PSG présente et met en vente son maillot 2026-2027

PSG09 mai , 9:20
parClaude Dautel
3
Le PSG n'a pas traîné et a déjà mis en vente le maillot que les joueurs parisiens porteront contre Brest, dimanche soir, et la saison prochaine.
« Tunique bleu roi, large bande centrale rouge et blanche, ce maillot est un véritable hommage rendu aux supporters du Club d’hier et d’aujourd’hui, et sera arboré fièrement par toutes les sections la saison prochaine. Le Paris Saint-Germain dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison 2026-2027, conçu en partenariat avec Nike pour la 37e saison consécutive. Fidèle à son héritage et résolument tourné vers l’avenir, ce maillot célèbre l’ADN du Club en renouant avec ses codes les plus emblématiques », précise le Paris Saint-Germain. Ce maillot est d'ores et déjà en vente sur le site du PSG pour la coquette somme de 110 euros.
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Derniers commentaires

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c est des bouffon l om , il y avait moyen d etre 2ieme tranquillment , ils ont fait n importe quoi , virer l entraineur , mettre le bordel en coulisse ..bref la routine, en plus il vait leur grand attaquant greenwood.. mais bon?? pas de LDC , saison pourri zero trophée..

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J'aime beaucoup ! Le PSG sort toujours des maillots magnifique

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La crise semble profonde du côté de Marseille. Dirigeants, joueurs, supporters...c'est la guérilla à tout les étages.

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il manque la 2ieme etoile qui va rriver !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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