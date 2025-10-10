Odegaard Arsenal

Le PSG prépare un coup énorme en Angleterre

PSG10 oct. , 8:20
parAlexis Rose
0
Alors qu’Arsenal cherche à protéger à tout prix le contrat de Martin Odegaard, le Paris Saint-Germain fait partie des grands clubs européens intéressés par les services du milieu offensif norvégien.
Martin Odegaard connaît un début de saison compliqué. Auteur de deux passes décisives en sept matchs, le joueur de 26 ans passe pas mal de temps à l'infirmerie depuis quelques semaines. Blessé à une épaule au cours du mois de septembre, Odegaard a été victime d'une lésion du ligament collatéral médial du genou gauche lors de la victoire d’Arsenal contre West Ham le week-end dernier (2-0). Autant dire que l’ancien crack du Real Madrid va être éloigné des terrains pendant quelques temps encore.
Une période lors de laquelle les Gunners vont tenter de prolonger leur capitaine. Sous contrat jusqu’en 2028, l’international norvégien va recevoir une belle proposition de la part de ses dirigeants, qui prévoient de lui augmenter son salaire tout en fixant une clause libératoire très élevée. Tout simplement parce que depuis quelques mois, Odegaard est pisté par de gros clubs européens. En effet, selon le site espagnol Fichajes, le Bayern Munich et surtout le PSG ont coché son nom en vue du prochain mercato estival.

Le PSG rêve d'Odegaard

Lire aussi

Odegaard défie déjà le PSG et ses supportersOdegaard défie déjà le PSG et ses supporters
Histoire de renforcer son entrejeu avec un joueur très technique, Luis Enrique pense à Odegaard. Mais si ces intérêts de gros clubs européens ne sont pas nouveaux, la venue du club champion d’Europe en titre semble être une réelle menace pour l’avenir d’Odegaard à Arsenal. C’est donc pour éviter de perdre l’une des pièces maîtresses du jeu de Mikel Arteta que les dirigeants d’Arsenal ont déjà commencé à discuter avec les représentants du Norvégien.
Conscient du danger parisien, Arsenal va donc essayer de finaliser les détails d’une prolongation dans les semaines à venir. Il faut dire que depuis son arrivée en provenance du Real Madrid en 2021, le jeune prodige est devenu l’un des meilleurs joueurs de Premier League. Auteur de plus de 200 matchs avec les Gunners, Odegaard s’est souvent montré décisif grâce à sa capacité à créer des occasions. Et si Arsenal veut regagner de grands titres à l’avenir, cela passera notamment par les pieds d’Odegaard, ce qui signifie que les Gunners vont tout faire pour convaincre le Norvégien de rester à Londres sans qu’il prenne en considération l’intérêt du PSG.
M. Ødegaard

M. Ødegaard

NorwayNorvège Âge 26 Milieu

UEFA Nations League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs6
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_186314_0400
TV

Clash Obraniak-Tarrago : L'Equipe du Soir a tranché

ICONSPORT_270639_0004
Premier League

Manchester City en D2, l'Angleterre va savoir

ICONSPORT_267764_0019
Coupe du monde 2026

Des barrières en béton, la préparation musclée pour Italie-Israël

khalis merah ICONSPORT_268698_0270
OL

« On a cassé ce rêve » : L'OL l'agace

ICONSPORT_271688_0051
ASSE

ASSE : Stassin veut partir dès le mois de janvier

Fil Info

10:30
Clash Obraniak-Tarrago : L'Equipe du Soir a tranché
10:00
Manchester City en D2, l'Angleterre va savoir
9:40
Des barrières en béton, la préparation musclée pour Italie-Israël
9:20
« On a cassé ce rêve » : L'OL l'agace
9:00
ASSE : Stassin veut partir dès le mois de janvier
8:40
OL : Salaire multiplié par six, ce milieu a signé
8:00
L'OM fait une offre pour Endrick
00:00
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de vendredi
23:00
EdF : Mbappé et Ekitike, les ex-du PSG prennent la relève

Derniers commentaires

Clash Obraniak-Tarrago : L'Equipe du Soir a tranché

Une vrais peste ce Sébastien Tarrago !

OM : De Zerbi se ridiculise, Di Meco a honte

J ai oublié le soit disant Lyonnais qui nous doit un loyer 🤣

OL : Textor a de grosses dettes, Ares lui donne un sursis

merci. grace a toi on en sait plus

Clash Obraniak-Tarrago : L'Equipe du Soir a tranché

si ça peut lui degonfler le melon à Tarrago, n hesite pas Ludo. le mec se prend vraiment pour une star. Qd un pro du foot parle de foot, tu fermes ta gueule et tu l ecoute !

OL : Salaire multiplié par six, ce milieu a signé

quel joueur!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading