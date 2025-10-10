Le PSG prépare un coup énorme en Angleterre

Alors qu’Arsenal cherche à protéger à tout prix le contrat de Martin Odegaard, le Paris Saint-Germain fait partie des grands clubs européens intéressés par les services du milieu offensif norvégien.

Martin Odegaard connaît un début de saison compliqué. Auteur de deux passes décisives en sept matchs, le joueur de 26 ans passe pas mal de temps à l'infirmerie depuis quelques semaines. Blessé à une épaule au cours du mois de septembre, Odegaard a été victime d'une lésion du ligament collatéral médial du genou gauche lors de la victoire d’Arsenal contre West Ham le week-end dernier (2-0). Autant dire que l’ancien crack du Real Madrid va être éloigné des terrains pendant quelques temps encore.

Une période lors de laquelle les Gunners vont tenter de prolonger leur capitaine. Sous contrat jusqu’en 2028, l’international norvégien va recevoir une belle proposition de la part de ses dirigeants, qui prévoient de lui augmenter son salaire tout en fixant une clause libératoire très élevée. Tout simplement parce que depuis quelques mois, Odegaard est pisté par de gros clubs européens. En effet, selon le site espagnol Fichajes , le Bayern Munich et surtout le PSG ont coché son nom en vue du prochain mercato estival.

Le PSG rêve d'Odegaard

Lire aussi Odegaard défie déjà le PSG et ses supporters

Histoire de renforcer son entrejeu avec un joueur très technique, Luis Enrique pense à Odegaard. Mais si ces intérêts de gros clubs européens ne sont pas nouveaux, la venue du club champion d’Europe en titre semble être une réelle menace pour l’avenir d’Odegaard à Arsenal. C’est donc pour éviter de perdre l’une des pièces maîtresses du jeu de Mikel Arteta que les dirigeants d’Arsenal ont déjà commencé à discuter avec les représentants du Norvégien.

Conscient du danger parisien, Arsenal va donc essayer de finaliser les détails d’une prolongation dans les semaines à venir. Il faut dire que depuis son arrivée en provenance du Real Madrid en 2021, le jeune prodige est devenu l’un des meilleurs joueurs de Premier League. Auteur de plus de 200 matchs avec les Gunners, Odegaard s’est souvent montré décisif grâce à sa capacité à créer des occasions. Et si Arsenal veut regagner de grands titres à l’avenir, cela passera notamment par les pieds d’Odegaard, ce qui signifie que les Gunners vont tout faire pour convaincre le Norvégien de rester à Londres sans qu’il prenne en considération l’intérêt du PSG