Le PSG ne ferme jamais la porte à Neymar

Au fil des années, Neymar a acquis la réputation de joueur fantasque sur et en dehors du terrain. L'ancien gardien du PSG Alexandre Letellier révèle notamment une phobie méconnue de la star brésilienne.

La grande réussite du Paris Saint-Germain ces derniers mois a presque fait oublier les grandes stars du passé récent. C'est surtout le cas de Neymar qui vit le crépuscule de sa carrière au Brésil. L'ancien artiste du Parc des Princes vit des moments compliqués à Santos. Très souvent blessé comme actuellement d'ailleurs, il joue le maintien avec le mythique club de Pelé. Des difficultés physiques liées à sa vie mouvementée hors des terrains. Le prodige brésilien aime participer à des fêtes longues et intenses tout comme à des soirées poker interminables.

Impossible d'enfermer Neymar au PSG

Une double vie qui a créé une relation complexe avec les supporters parisiens. Ces derniers l'adulaient quand il régalait le Parc avec ses gestes techniques. Mais, le peuple parisien est aussi allé jusqu'au domicile de Neymar pour exiger son départ du PSG en 2023. Le Brésilien est un acteur parfois incompris. Certains observateurs se sont souvent demandés pourquoi il n'a jamais préféré le calme d'une soirée tranquille à son domicile. Ancien troisième gardien du club parisien, Alexandre Letellier a donné un début d'explication en révélant que la star de la Seleçao était claustrophobe.

« Un jour, je suis resté bête. À l'époque, on était encore au Camp des Loges avec le PSG. Un jour, je vais aux toilettes, j'entre et je vois « Ney » assis sur les toilettes... mais porte ouverte. Quand je le vois comme ça, je me dis : « Mais il fait ça, lui, la porte ouverte ? ». Je ressors tout de suite, et Abdou Diallo me voit en train de me questionner tout seul. Il me dit : « Alex, qu'est-ce qu'il y a ? » Je lui dis : « Attends, je viens d'aller dans les toilettes, et Ney est en train de ch..., la porte ouverte ». Et il me dit : « C'est normal, c'est parce qu'il est claustrophobe ». Il ne s'enferme jamais à clé, il laisse toujours la porte ouverte », a avoué Letellier dans L'Equipe. De quoi analyser les nombreuses sorties nocturnes de Neymar sous un autre angle...