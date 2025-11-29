ICONSPORT_278440_0026

Le PSG ne ferme jamais la porte à Neymar

PSG29 nov. , 22:40
parMehdi Lunay
0
Au fil des années, Neymar a acquis la réputation de joueur fantasque sur et en dehors du terrain. L'ancien gardien du PSG Alexandre Letellier révèle notamment une phobie méconnue de la star brésilienne.
La grande réussite du Paris Saint-Germain ces derniers mois a presque fait oublier les grandes stars du passé récent. C'est surtout le cas de Neymar qui vit le crépuscule de sa carrière au Brésil. L'ancien artiste du Parc des Princes vit des moments compliqués à Santos. Très souvent blessé comme actuellement d'ailleurs, il joue le maintien avec le mythique club de Pelé. Des difficultés physiques liées à sa vie mouvementée hors des terrains. Le prodige brésilien aime participer à des fêtes longues et intenses tout comme à des soirées poker interminables.

Impossible d'enfermer Neymar au PSG

Une double vie qui a créé une relation complexe avec les supporters parisiens. Ces derniers l'adulaient quand il régalait le Parc avec ses gestes techniques. Mais, le peuple parisien est aussi allé jusqu'au domicile de Neymar pour exiger son départ du PSG en 2023. Le Brésilien est un acteur parfois incompris. Certains observateurs se sont souvent demandés pourquoi il n'a jamais préféré le calme d'une soirée tranquille à son domicile. Ancien troisième gardien du club parisien, Alexandre Letellier a donné un début d'explication en révélant que la star de la Seleçao était claustrophobe.
« Un jour, je suis resté bête. À l'époque, on était encore au Camp des Loges avec le PSG. Un jour, je vais aux toilettes, j'entre et je vois « Ney » assis sur les toilettes... mais porte ouverte. Quand je le vois comme ça, je me dis : « Mais il fait ça, lui, la porte ouverte ? ». Je ressors tout de suite, et Abdou Diallo me voit en train de me questionner tout seul. Il me dit : « Alex, qu'est-ce qu'il y a ? » Je lui dis : « Attends, je viens d'aller dans les toilettes, et Ney est en train de ch..., la porte ouverte ». Et il me dit : « C'est normal, c'est parce qu'il est claustrophobe ». Il ne s'enferme jamais à clé, il laisse toujours la porte ouverte », a avoué Letellier dans L'Equipe. De quoi analyser les nombreuses sorties nocturnes de Neymar sous un autre angle...
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278492_0059
OM

« Je suis très déçu et énervé »: Benjamin Pavard ne digère pas

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme et résultats de la 14e journée

ICONSPORT_278492_0130
Ligue 1

L1 : L'OM perd la tête sur le fil

ICONSPORT_278495_0031
Serie A

Ita : L'AC Milan prend les commandes de la Serie A

Fil Info

23:15
« Je suis très déçu et énervé »: Benjamin Pavard ne digère pas
23:03
L1 : Programme et résultats de la 14e journée
23:02
L1 : L'OM perd la tête sur le fil
22:54
Ita : L'AC Milan prend les commandes de la Serie A
22:45
Monaco se plaint aussi de Clément Turpin
22:20
CdF : L'ASSE colle un 11-1 à son voisin et continue sa route
22:00
Tolisso ne quittera pas l'OL pour jouer le Mondial 2026
21:30
OL : Pour Nantes, c’est mission quasi impossible

Derniers commentaires

L1 : L'OM perd la tête sur le fil

Lens, PSG, OM demain soir, le podium ?

L1 : L'OM perd la tête sur le fil

Bah si désolé c est les chiffres qui parlent. Être premièrs avec 30 points en 14 matches c est le plus faible ratio d europe.

L1 : L'OM perd la tête sur le fil

Hidalgo a mis une belle tête, comme s’il était sur un Velib 🤣🤣🤣

Le PSG chute avec une grosse polémique à Monaco

Je t emmerde pauvre con...et oui le PSG c est le PARC !!! Sacré footix qui préfère un stade a poissy ou massy plutot qu a paname !!! T es un sacré supporter du PSG toi...tocard

L1 : L'OM perd la tête sur le fil

La place de leader du championnat du PSG préservée par un dénommé "Hidalgo" (et qui s'est servi de sa tête)... Décidément bcp de surprises pour cette journée

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3014932271215
2
O. Marseille
2914923351421
3
Lens
2813913221111
4
Rennes
241466224186
5
LOSC Lille
2313724271710
6
Monaco
231472526251
7
Strasbourg
221371524177
8
O. Lyonnais
211363418153
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
171445520191
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
15144372126-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11143291431-17
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
914239820-12

Loading