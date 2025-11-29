Le PSG ne ferme jamais la porte à Neymar

Lens, PSG, OM demain soir, le podium ?
Bah si désolé c est les chiffres qui parlent. Être premièrs avec 30 points en 14 matches c est le plus faible ratio d europe.
Hidalgo a mis une belle tête, comme s’il était sur un Velib 🤣🤣🤣
Je t emmerde pauvre con...et oui le PSG c est le PARC !!! Sacré footix qui préfère un stade a poissy ou massy plutot qu a paname !!! T es un sacré supporter du PSG toi...tocard
La place de leader du championnat du PSG préservée par un dénommé "Hidalgo" (et qui s'est servi de sa tête)... Décidément bcp de surprises pour cette journée
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|28
|13
|9
|1
|3
|22
|11
|11
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|23
|13
|7
|2
|4
|27
|17
|10
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|22
|13
|7
|1
|5
|24
|17
|7
|21
|13
|6
|3
|4
|18
|15
|3
|17
|13
|5
|2
|6
|18
|23
|-5
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|16
|13
|4
|4
|5
|11
|15
|-4
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|13
|3
|5
|5
|13
|20
|-7
|13
|13
|3
|4
|6
|17
|23
|-6
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|11
|13
|2
|5
|6
|12
|19
|-7
|11
|13
|2
|5
|6
|15
|27
|-12
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
Mais c'est quoi cette 𝗔𝗡𝗘𝗖𝗗𝗢𝗧𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗢𝗨 racontée par Alexandre Letellier sur Neymar ?! 😭😭🚽 "À l'époque, on était encore au Camp des Loges avec le PSG. Un jour, je vais aux toilettes, 𝗝'𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗘𝗧 𝗝𝗘 𝗩𝗢𝗜𝗦 "𝗡𝗘𝗬" 𝗔𝗦𝗦𝗜𝗦 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗘𝗦