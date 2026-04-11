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Le PSG débarque à Dortmund pour un crack de 18 ans

PSG11 avr. , 20:30
parMehdi Lunay
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Dortmund a quasiment perdu le titre de champion d'Allemagne contre Leverkusen ce samedi. Une belle affiche qui a attiré le PSG et Barcelone au Signal Iduna Park. Un jeune talent du BVB est dans le viseur des deux clubs.
Une jeune équipe talentueuse mais pas suffisamment forte pour stopper l'hégémonie du Bayern Munich en Bundesliga. Dauphin des Bavarois, le Borussia Dortmund devra se contenter de la deuxième place du championnat allemand encore une fois. Un échec relatif tant l'avenir semble doré au BVB. Le club entraîné par Niko Kovac est devenu maître dans la formation, la post-formation et le recrutement de jeunes talents. L'un d'entre eux âgé de 18 ans était sur la pelouse contre Leverkusen (0-1) ce samedi.

Le PSG rêve d'un jeune attaquant de 18 ans

Cette pépite s'appelle Samuele Inacio. Jeune attaquant italo-brésilien, il vient de fêter ses 18 ans le 2 avril dernier. Il est entré en jeu face au Bayer Leverkusen cet après-midi, sa deuxième apparition en Bundesliga. Sur son site, le journaliste italien Gianluca Di Marzio révèle que le Paris Saint-Germain avait envoyé un émissaire au Signal Iduna Park pour observer Samuele Inacio. Les Parisiens ne sont pas les seuls à le suivre puisque le FC Barcelone avait aussi envoyé un émissaire en Allemagne.
Né en 2008, Inacio a d'abord fréquenté l'Atalanta Bergame avant de rejoindre Dortmund. C'est le talent le plus choyé par le BVB et l'entraîneur Niko Kovac. En catégorie u19, il a inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives cette saison. Il s'est aussi distingué en Youth League avec 2 buts et 3 passes décisives. De quoi promettre une guerre des clubs au niveau européen avant peut-être une bataille des sélections. Le joueur convoité par le PSG peut jouer pour l'Italie ou pour le Brésil en A. Son choix définitif dans ce domaine pourrait avoir lieu dans les prochains mois.
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