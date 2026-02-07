PSG : Doué et Dembélé vont taper l’OM en marchant

Peu rassurant lors de ses dernières sorties, le Paris Saint-Germain n’aborde pas le Classique avec un maximum de certitudes. Mais pour le consultant Guillaume Hoarau, la forme des Parisiens peut suffire pour venir à bout de l’Olympique de Marseille dimanche.

A l’image du Trophée des Champions, que le Paris Saint-Germain avait remporté au bout du suspense (2-2, 4-1 tab) le 8 janvier dernier, on pourrait bien assister à un Classique serré. L’Olympique de Marseille, bien qu’irrégulier, a prouvé sa capacité à hausser son niveau de jeu dans certains rendez-vous. Et de l’autre côté, les Parisiens ont certes enregistré des retours de blessure ces dernières semaines. Sauf que leurs récentes performances n’ont pas vraiment rassuré.

On parle encore de difficultés sur le plan physique pour les hommes de Luis Enrique. Mais cette version ne convainc pas Guillaume Hoarau.« Moi j'ai l'impression qu'il n'y a qu'Ousmane Dembélé et Désiré Doué qui ne sont pas encore au top physiquement. Mais le reste, ça cavale, a certifié l’ancien Parisien sur RMC. Après, je ne sais pas quelles sont les attentes aujourd'hui. Est-ce qu'il faut avoir des attentes par rapport aux matchs du PSG ? Mais sur le terrain, demande aux adversaires, ça cavale. »

Le PSG au-dessus malgré tout

« Moi je suis d'accord sur le fait qu'à partir du moment où Désiré Doué et Ousmane Dembélé ne sont pas encore à leur prime physiquement, tu as forcément deux joueurs en moins qui travaillent un peu moins par rapport à ce qu'ils ont fait la saison dernière, ça crée quand même un déséquilibre. Et malgré ce déséquilibre, pour moi, ils ne sont pas à l'abri et ils ne sont pas aussi flamboyants que la saison passée, mais il faut y aller pour les taper au Parc », a prévenu le consultant de Ligue 1+, encore confiant pour ce Paris Saint-Germain en petite forme.