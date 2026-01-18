coup de foudre a milan le barca adore son bourreau bastoni 392550

80 millions pour Bastoni, le PSG est chaud bouillant

PSG18 janv. , 20:30
parHadrien Rivayrand
0
Le PSG a déjà plusieurs idées en tête pour renforcer son effectif dans les prochains mois. En Italie, le club de la capitale française s’intéresse de près au profil d’Alessandro Bastoni.
Le Paris Saint-Germain ne souhaite plus se précipiter sur le marché des transferts. Néanmoins, certains profils ciblés par les champions d’Europe justifient une anticipation accrue. Luis Campos prospecte à travers l’Europe afin de renforcer l’effectif de Luis Enrique. Les deux hommes ont déjà identifié plusieurs pistes pour les mois à venir, avec notamment la volonté de consolider le secteur défensif, alors que l’avenir de Marquinhos, Lucas Beraldo ou encore Lucas Hernandez reste incertain. Dans ce contexte, il se dit de plus en plus que le PSG pourrait passer à l’action dans le dossier Alessandro Bastoni.

Bastoni, le PSG toujours dans le coup ? 

Selon les informations d’Ekrem Konur, les pensionnaires du Parc des Princes feraient en effet partie des clubs toujours intéressés par le défenseur de l’Inter. Encore sous contrat avec la formation lombarde jusqu’en juin 2028, l’international italien ne sera pas bradé. L’Inter réclamerait 80 millions d’euros pour laisser partir le natif de Casalmaggiore. Âgé de 26 ans, Alessandro Bastoni dispose déjà d’une solide expérience au plus haut niveau et pourrait se laisser tenter par une nouvelle aventure. Outre le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, Manchester City, le FC Barcelone, le Real Madrid, Liverpool et Chelsea sont également sur les rangs.

Lire aussi

PSG : 40 ME pour Kang-in Lee, Campos a tranchéPSG : 40 ME pour Kang-in Lee, Campos a tranché
À l’heure actuelle, le PSG ne fait pas du recrutement de Bastoni une priorité, notamment au vu du prix demandé. L’international italien reste toutefois dans les petits papiers du club de la capitale. L’été prochain, les champions d’Europe devraient connaître de nombreux changements importants au sein de leur effectif. D’ici là, Luis Enrique entend tirer le meilleur de ses troupes tout en préparant l’avenir. Dans les prochaines heures, le PSG va d’ailleurs accueillir un nouveau crack, puisque Dro Fernández (FC Barcelone) a donné son accord pour poursuivre sa carrière en France.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_270810_0011
ASSE

L'ASSE vise du lourd, un buteur français ciblé

vexe par le psg arsenal va fermer des bouches arteta 3 392738
Liga

Mikel Arteta volé à Arsenal, le Real Madrid passe à l'attaque

ICONSPORT_267315_0087
OL

Noah Nartey est à Lyon, l'OL tient sa deuxième recrue du mercato !

Fil Info

18 janv. , 21:30
L'ASSE vise du lourd, un buteur français ciblé
18 janv. , 21:00
Mikel Arteta volé à Arsenal, le Real Madrid passe à l'attaque
18 janv. , 19:55
Noah Nartey est à Lyon, l'OL tient sa deuxième recrue du mercato !
18 janv. , 19:49
OL - Brest : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
18 janv. , 19:30
OL-Brest : Les Bretons sans entraîneur à Lyon
18 janv. , 19:30
Lautaro Rivero, la trouvaille de l'OM en Argentine
18 janv. , 19:16
L1 : Le Havre frustre Rennes
18 janv. , 19:14
L1 : Le Paris FC fait le coup parfait à Nantes

Derniers commentaires

OL - Brest : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Si c'était au rugby c'est jaune exclusion 10 mn , ca tu pas complètement le match

OL - Brest : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Bé justement il lui avait mis le jaune MAIS pour une fois que la VAR fait son job comme sr Fofana.. Ce n'est pas Frappart là : ça reste pas, ça glisse !

OL - Brest : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

D accord y avait fautes il étais en retard, mais c'était pas un jeu dangereux et ni un tacle par derrière moi j aurait laissé le jaune a la base pour éviter de tuer la rencontres

OL - Brest : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

L'OL doit en mettre un second pour tuer le match, c'est déjà un miracle que Brest n'ai pas encaissé un second but. Statistiquement avec un joueur en moins, une adversaire ultra-offensif et un but de retard, je vois pas autre chose qu'une défaite pour Brest.

OL - Brest : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

ça m'étonne pas de toi Frappart...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
LOSC Lille
3218102633258
5
Rennes
311887330255
6
O. Lyonnais
301793525178
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22176472327-4
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading