80 millions pour Bastoni, le PSG est chaud bouillant

Le PSG a déjà plusieurs idées en tête pour renforcer son effectif dans les prochains mois. En Italie, le club de la capitale française s’intéresse de près au profil d’Alessandro Bastoni.

Le Paris Saint-Germain ne souhaite plus se précipiter sur le marché des transferts. Néanmoins, certains profils ciblés par les champions d’Europe justifient une anticipation accrue. Luis Campos prospecte à travers l’Europe afin de renforcer l’effectif de Luis Enrique. Les deux hommes ont déjà identifié plusieurs pistes pour les mois à venir, avec notamment la volonté de consolider le secteur défensif, alors que l’avenir de Marquinhos, Lucas Beraldo ou encore Lucas Hernandez reste incertain. Dans ce contexte, il se dit de plus en plus que le PSG pourrait passer à l’action dans le dossier Alessandro Bastoni.

Bastoni, le PSG toujours dans le coup ?

Selon les informations d’Ekrem Konur, les pensionnaires du Parc des Princes feraient en effet partie des clubs toujours intéressés par le défenseur de l’Inter. Encore sous contrat avec la formation lombarde jusqu’en juin 2028, l’international italien ne sera pas bradé. L’Inter réclamerait 80 millions d’euros pour laisser partir le natif de Casalmaggiore. Âgé de 26 ans, Alessandro Bastoni dispose déjà d’une solide expérience au plus haut niveau et pourrait se laisser tenter par une nouvelle aventure. Outre le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, Manchester City, le FC Barcelone, le Real Madrid, Liverpool et Chelsea sont également sur les rangs.

À l’heure actuelle, le PSG ne fait pas du recrutement de Bastoni une priorité, notamment au vu du prix demandé. L’international italien reste toutefois dans les petits papiers du club de la capitale. L’été prochain, les champions d’Europe devraient connaître de nombreux changements importants au sein de leur effectif. D’ici là, Luis Enrique entend tirer le meilleur de ses troupes tout en préparant l’avenir. Dans les prochaines heures, le PSG va d’ailleurs accueillir un nouveau crack, puisque Dro Fernández (FC Barcelone) a donné son accord pour poursuivre sa carrière en France.