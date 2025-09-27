ICONSPORT_242293_0104
« Tout a été gâché » : Cet ancien de l'OL est dégoûté

27 sept.
Prêté par Rennes à l’OL la saison dernière, Warmed Omari n’a jamais été un titulaire dans l’esprit de Paulo Fonseca. Sa saison ratée laisse de gros regrets à l’international comorien, qui tente de rebondir à Hambourg.
4 titularisations en 4 matchs et de la confiance retrouvée, Warmed Omari revit à Hambourg. Prêté en Allemagne par le Stade Rennais, l’international comorien de 25 ans est sur une dynamique bien différente de celle connue l’an passé avec l’Olympique Lyonnais. Numéro trois dans la hiérarchie des défenseurs centraux dans le Rhône derrière Moussa Niakhaté, Clinton Mata et Duje Caleta-Car la saison dernière, le joueur formé à Rennes a clairement été un flop du côté de l’OL.
Son expérience a viré au fiasco pour son plus grand regret. Comme il l’a fait savoir dans une interview accordée à Foot Mercato, Warmed Omari rêvait de s’imposer à Lyon, ce qui n’a finalement pas été possible. « J’ai été déçu de ne pas jouer à l’OL, mais je me sens bien à Hambourg. Lyon est un club avec lequel j’ai grandi parce que j’étais un très grand supporter de l’OL quand j’étais plus jeune. Le fait de pouvoir être dans ce club l’année dernière, c’était une opportunité pour moi et ma famille. On était tous des supporters de l’OL. J’étais heureux de les rendre fiers. Mais tout a été gâché » regrette l’ancien joueur lyonnais, avant de conclure.

« Je n’ai pas joué comme je l’aurais voulu. Bien sûr, je suis déçu. Mais je ne me sens pas trahi. Le football est comme ça. Je pense que je n’ai rien à regretter à Lyon. Mes coéquipiers étaient assez contents de ce que j’ai pu apporter durant la saison, de comment j’ai pu être en tant qu’être humain. J’ai appris beaucoup de choses » estime Warmed Omari, lequel préfère retenir le positif malgré son passage totalement raté sur le plan sportif. Sur l’ensemble de la saison dernière, le défenseur central d’1m88 n’a joué que quatre matchs toutes compétitions confondues avec le maillot de l’OL. C’est dire si Pierre Sage, puis Paulo Fonseca, ne lui faisaient pas du tout confiance.
