ICONSPORT_272971_0201
Malick Fofana

OL : Sept joueurs pour 112ME, Lyon c'est fort

OL10 oct. , 12:00
parQuentin Mallet
1
Malgré un été mouvementé pendant lequel le club a failli se retrouver en Ligue 2, l'Olympique Lyonnais s'est relancé de la meilleure manière : sur les terrains. Des bonnes performances qui permettent de maximiser la valeur de l'effectif.
L'été dernier a très mal commencé pour l'Olympique Lyonnais. La décision de la DNCG de rétrograder le club administrativement en Ligue 2 validée, les Gones ont fait appel pour se laisser le temps de retravailler un plan acceptable pour rester dans l'élite. Le départ de John Textor et la prise en main du club par Michele Kang a finalement permis aux Lyonnais de se maintenir en Ligue 1. Forcément, de nombreux joueurs sont partis pour renflouer les caisses et alléger la masse salariale, puis ont été remplacés par des joueurs moins coûteux. Grâce à l'excellent travail réalisé par Paulo Fonseca et son staff depuis le début de la saison, la cote de l'effectif lyonnais a de quoi rassurer la direction lyonnaise qui n'en a pas encore terminé avec les dettes.
Olympique Lyonnais

Olympique Lyonnais

Ligue 1 #4
D
V
V
V
V
Ligue 1
Ligue 1
Matchs7
V
Victoire5
M
Match nul0
D
Défaite2
Buts Marqués9
Buts Encaissés5

Matchs Récents

Tout afficher
05 octobre 2025 à 15:00
Ligue 1
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
1
2
Match terminé
ToulouseToulouse
02 octobre 2025 à 21:00
Europa League
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
2
0
Match terminé
SalzburgSalzburg

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
M. Fofana
11.

M. Fofana

BELBEL Âge 20 Attaquant
Matchs7
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
C. Tolisso
8.

C. Tolisso

FRAFRA Âge 31 Milieu
Matchs7
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Les joueurs bankables de l'OL

En effet, si l'on s'en fie aux données de Transfermarkt sur la valeur marchande des joueurs de l'effectif de l'Olympique Lyonnais, le top 5 (soit 7 joueurs) rassemble à lui seul un total de 112 millions d'euros. Le joueur le plus bankable est évidemment Malick Fofana, dont la valeur marchande est estimée à 30 millions d'euros, soit 15 millions d'euros de plus qu'au moment de son arrivée entre Rhône et Saône. Derrière lui, Orel Mangala avec 18 millions d'euros même s'il n'a plus joué depuis le mois de janvier 2025 à cause d'une grave blessure au genou.
Moussa Niakhaté et Enerst Nuamah complètent le podium avec une cote à 15 millions d'euros, alors que Corentin Tolisso et Ainsley Maitland-Niles (12 ME) et Pavel Sulc (10 ME) terminent ce top 5. Avec ces 7 joueurs, l'OL peut s'assurer 112 millions d'euros aux prix de Transfermarkt. Evidemment, ces valeurs ne sont valables que sur le papier : la réalité du marché est toujours différente, mais si ces chiffres donnent une idée du potentiel intéressant de l'effectif lyonnais pour redresser les comptes du club.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_272230_0623
Rennes

Rennes : Habib Beye perd son clash contre les joueurs

officiel jules kounde est lie au barca jusqu en 2030 iconsport 265351 0138 397290
Bordeaux

Bordeaux envoie une énorme facture au Barça

ICONSPORT_109208_0020
TV

Sur quelle chaîne regarder France-Azerbaïdjan ?

ICONSPORT_261406_1750
OL

« On est pas sorti de la merde ! » : Govou a peur pour l’OL

ICONSPORT_273039_0193
PSG

PSG : 90ME pour Hakimi, c'était faux

Fil Info

15:00
Rennes : Habib Beye perd son clash contre les joueurs
14:40
Bordeaux envoie une énorme facture au Barça
14:20
Sur quelle chaîne regarder France-Azerbaïdjan ?
14:00
« On est pas sorti de la merde ! » : Govou a peur pour l’OL
13:40
PSG : 90ME pour Hakimi, c'était faux
13:20
« La classe ne s'achète pas » : Roberto De Zerbi agressé
13:00
L'OL n'a pas peur de l'OM et le crie haut et fort
12:40
OM : Longoria dope Marseille avec trois joueurs
12:20
PSG : Upamenaco bientôt à Paris ?

Derniers commentaires

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Lol heureusement que les supporters ont le droit d huer qui ils veulent. A Marseille Demebele et mbappe étaient copieusement sifflés, a Lyon on aurait sifflé un stéphanois et inversement, laissez donc un peu de vie dans ce monde où les interdictions sont devenues la norme

OL : Sept joueurs pour 112ME, Lyon c'est fort

ne pas oublier que toutes les valeurs des joueurs n'ont pas été mise a jour .. morton a prit 5M tessman 4 mais certains joueurs sont encore bloqué aux valeurs de juin 2025

LdC fém. : Le PSG coule en Allemagne

Cette année on a une équipe féminine faible

Ibrahimovic fait une Mbappé avec le PSG

On ne peut pas dire que c'est de sa faute si on ne l'a pas gagné plus tôt

OM : Roberto De Zerbi se félicite pour ce coup de génie

je vois que t'as pas finit d'être bête

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading