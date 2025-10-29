ICONSPORT_274232_0414

OL : Le Paris FC jaloux de Lyon

OL29 oct.
parMehdi Lunay
Match très intéressant à aborder pour l'Olympique Lyonnais mercredi. Les Gones défient le Paris FC, promu aux grandes ambitions. L'OL s'attend à souffrir un peu mais ce n'est rien comparé aux Parisiens qui se font déjà petits.
Le Paris FC dépassera t-il l'Olympique Lyonnais dans la hiérarchie française ? Pour le moment, ce n'est pas le cas au classement de Ligue 1 puisque l'OL est un brillant 4e quand le PFC ne se situe qu'au 11e rang. Pourtant, le promu parisien est déjà très ambitieux sur le plan financier. Cet été, il était dans le top 5 des clubs français les plus dépensiers au mercato. Il devançait notamment les Gones, contraints à d'importantes économies après avoir frôlé la Ligue 2 en juin.

L'OL impressionne le Paris FC

Le Paris FC a notamment fait venir Otavio, Moses Simon ou encore Pierre Lees-Melou qui était convoité par l'OL. Avec cet effectif et une philosophie de jeu portée vers l'attaque, les hommes de Stéphane Gilli doivent accueillir Lyon avec confiance et ambition. Néanmoins, l'entraîneur parisien est presque intimidé par l'Olympique Lyonnais. Invité à décrire l'OL en conférence de presse d'avant-match, il s'est montré dithyrambique en énumérant les nombreux atouts des Gones.
« L’équipe de Lyon pour moi déjà, ils ont un très bon coach qui fait de très belles choses. C’est une équipe pour moi très complète. Que ce soit défensivement, elle est capable de venir en un contre un, elle met beaucoup d’intensité. On va être sous pression, il va falloir être très juste. Avec le ballon, elle est capable de jouer sous pression. Elle peut repartir de très bas mais avoir aussi une maîtrise collective, attaquer la profondeur, bien occuper la largeur. Il y a des joueurs de talent, de l’expérience. Les résultats qu’elle fait sont en adéquation avec ce que l’on voit sur le terrain. Il va falloir que l’on soit dans un bon jour et avec un peu plus d’agressivité de notre côté », a t-il indiqué. Une preuve supplémentaire que l'OL joue de nouveau dans la cour des grands en Ligue 1.
