OL : L’ASSE revient, les Stéphanois relancent les hostilités

En attendant un éventuel retour en Ligue 1 la saison prochaine, les supporters de l’AS Saint-Etienne n’ont pas oublié la rivalité avec l’Olympique Lyonnais. Le groupe des Magic Fans a tagué des bus de la métropole lyonnaise histoire d’entretenir l’hostilité entre les deux camps.

La saison prochaine, le calendrier de l’Olympique Lyonnais pourrait être beaucoup plus excitant. Une qualification en Ligue des Champions offrirait de belles affiches au moins jusqu’à l’hiver, tandis que le possible retour de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1 ajouterait deux rendez-vous bouillants à l’agenda. Cette deuxième hypothèse se dessine au fil des semaines puisque les Verts, qui recevront l’USL Dunkerque ce samedi lors de la 30e journée, occupent actuellement la deuxième place de Ligue 2

Les Magic Fans provoquent

Sur une série de huit matchs consécutifs sans défaite (six victoires et deux nuls), les hommes de Philippe Montanier ont de réelles chances d’atteindre leur objectif au terme de l’exercice. Et c’est peut-être ce qui ravive l’hostilité dans l’esprit des supporters stéphanois. Face à la perspective de retrouver l’Olympique Lyonnais dans quelques mois, des fidèles de Geoffroy-Guichard jouent déjà la provocation. Des bus Blablacar de la métropole lyonnaise ont été aperçus vendredi avec des tags verts.

La couleur choisie ne laisse aucune place au doute, pas plus que les inscriptions « Mort à Lyon » et surtout « MF91 », en référence aux Magic Fans, l’un des principaux groupes d’ultras de l’AS Saint-Etienne. Les Lyonnais qui ont croisé la route de ces bus ont évidemment été surpris. Un d’entre eux a même filmé sa rencontre avec un véhicule concerné. Sur les réseaux sociaux, l’initiative amuse quelques supporters des Gones. Mais d’autres fans de l’Olympique Lyonnais estiment que la rivalité ne justifie pas ce genre de vandalisme. En tout cas, ce n’est peut-être qu’un début si les Verts continuent de se rapprocher de la montée dans les semaines à venir.