OL : John Textor récompensé, ça fait scandale à Lyon

OL22 nov. , 12:20
parClaude Dautel
John Textor est toujours un sujet d'inquiétude du côté de Lyon. Tant que l'homme d'affaires américain aura un lien avec l'OL, la crainte est grande de le voir revenir. Car visiblement, JT n'a pas l'intention de quitter le football.
Si l'on demande à la Direction Nationale du Contrôle de Gestion ce qu'elle pense de John Textor, il ne fait aucun doute que les responsables de la DNCG n'auront que des choses négatives à dire sur celui qui a racheté l'Olympique Lyonnais à Jean-Michel Aulas. À la tête d'Eagle Football, JT n'a pas hésité à pousser l'OL au bord du précipice avant que Michele Kang lui demande de s'écarter de Lyon pour sauver le club en juillet dernier. Mais John Textor n'est pas du genre à faire profil bas, et il l'a encore prouvé cette semaine.

John Textor fait le malin à Londres

Ce jeudi, c'est lui qui a reçu, à Londres, le trophée pour avoir fini à la deuxième place du classement dans la catégorie « Entreprise mondiale de football de l'année ». Un prix remis lors des Global Industry Football Awards, et qui a classé Eagle Football devant City Football Group, qui possède Manchester City, et Fenway Sports Group, propriétaire de Liverpool. De quoi permettre à John Textor de rouler des mécaniques, même si les performances de Botafogo sont pour beaucoup dans ce trophée, le club brésilien ayant gagné la Copa Libertadores et participé au Mondial des Clubs. L'Américain n'a cependant pas hésité à mettre son bilan lyonnais en avant.

L'OL mis en avant par Textor

Mais, à en croire les médias spécialisés, John Textor aurait également mis en avant le redressement spectaculaire de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1, et la qualification de l'équipe de Paulo Fonseca pour l'Europa League dans la colonne de ses réussites. Visiblement, les déboires de l'OL ne sont pas arrivés jusqu'aux oreilles des organisateurs de ce trophée symbolique, mais qui a tout de même un impact dans le monde du football. De quoi forcément agacer très sérieusement les dirigeants actuels et encore plus les supporters de l'OL, qui espèrent surtout que plus jamais John Textor n'aura les commandes du club rhodanien. Le prochain jugement dans l'affaire qui oppose John Textor au fonds américain Iconic, lequel réclame plus de 90 millions de dollars à l'Américain, pourrait mettre un point final aux aventures de JT dans le football...ou pas.
