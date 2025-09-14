OL : Fonseca a vu un énorme bug, c'est corrigé

L’Olympique Lyonnais va tenter en ce dimanche soir de poursuivre sa bonne série. Le club rhodanien a enchaîné trois victoires consécutives en Ligue 1 sans prendre de but. Une défense de fer qui permet de rester dans le haut du tableau. Un aspect travaillé par Paulo Fonseca.

Trois victoires en trois matchs, le tout sans prendre de but, le bilan du début de saison de l’ Olympique Lyonnais est quasiment parfait. La formation du Rhône aura à cœur d’enchainer ce dimanche soir du côté du Roazhon Park à Rennes. Une quatrième journée pour tenter de continuer sur une belle lancée afin de marquer un peu plus l’histoire du club. Si l’OL parvient à s’imposer sans prendre de but, elle égalera son record du début de saison 1981, celui de remporter ses quatre premiers matchs sans prendre de but. Un aspect défensif qui est désormais la nouvelle force du septuple champion de France, version 2025/2026.

« Nous avons différentes possibilités, mais l’équipe est préparée pour jouer sans attaquant. Sa dynamique et sa structure nous le permettent ». - Paulo Fonseca avant la rencontre face à Rennes en conférence de presse

L’OL peut compter sur une nouvelle force

En conférence de presse, Paulo Fonseca a justifié cette solidité défensive. Un travail réalisé pendant la pré-saison. « On a beaucoup travaillé défensivement. J’ai étudié la dernière saison. C'est vraiment un point que nous devions améliorer cette saison. On a commencé le premier jour à travailler ces phases défensives. Je dois dire que parfois, nous parlons des défenseurs, des gardiens. Mais je suis satisfait parce que ce groupe a la capacité de travailler défensivement ensemble, » explique le technicien portugais. Un bloc plus compact et une ligne défensive moins explosée permettent aux Gones de ne plus être inquiétés. Un secteur défensif légèrement remanié cet été avec notamment le départ de Lucas Perri dans les cages. L’an passé, l’OL a concédé 46 buts en Ligue 1. La formation de Paulo Fonseca était la deuxième pire défense du top 10 derrière l’OM.