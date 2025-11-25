OL : Botafogo réclame 25 ME à Textor

Si les Lyonnais en veulent à John Textor pour sa gestion de l'OL, ce n'est rien comparé à Botafogo. Très endetté, le club brésilien poursuit l'Américain et sa structure Eagle en justice avec une grosse somme d'argent en jeu.

L'étau se resserre autour de John Textor. L'homme d'affaires américain est chahuté et mis en difficulté un peu partout dans le monde. Proche d'envoyer l' Olympique Lyonnais en Ligue 2 avec sa gestion financière déraisonnée, le patron d'Eagle Football a été mis sur la touche par ses associés et notamment par Michele Kang. En Angleterre, la justice l'a condamné à verser 90 millions d'euros au fonds américain Iconic. Textor a décidé de faire appel de la décision mais le paiement risque de survenir dans les prochains mois. La justice brésilienne va désormais s'attaquer à son cas personnel.

Botafogo réclame 25 ME à Eagle

En effet, le club qu'il détient dans le pays Botafogo se retourne contre sa structure Eagle Football Group. Le vainqueur de la Copa Libertadores 2024 est très endetté et connaît un déficit structurel important chaque année. La direction de Botafogo juge la société commerciale d'Eagle dirigée par John Textor responsable de ces pertes et la poursuit en justice selon le média local O Globo. L'Américain est même accusé de « détournements de fonds » par ses plaignants.

Botafogo réclame 25 millions d'euros à Eagle, soit 10% du passif déclaré. En outre, le club carioca réclame à la justice qu'Eagle ne se voit plus distribuer la moindre dividende avant la présentation d'un plan de régularisation du passif de Botafogo. Les tribunaux brésiliens vont assister à une confrontation âpre et tendue. Du côté d'Eagle et de John Textor, on estime que ce sont les dirigeants de Botafogo qui sont responsables des dérives financières. Le verdict aura une importance capitale, y compris à Lyon, car il pourrait entraîner « l'insolvabilité » du perdant.