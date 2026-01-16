Mangala intouchable, l’OL a encore craqué

De retour après des mois d’absence, Orel Mangala entre dans les plans de l’entraîneur Paulo Fonseca. Le milieu de terrain a des touches en Italie. Mais l’Olympique Lyonnais s’oppose catégoriquement au départ de l’international belge.

Paulo Fonseca dispose d’un nouveau joueur dans l’entrejeu. On peut presque considérer Orel Mangala comme une recrue après sa longue absence. Pendant son prêt à Everton la saison dernière, le milieu de l’Olympique Lyonnais s’était gravement blessé à un genou. Sa rupture du ligament croisé l’a tenu éloigné des terrains jusqu’en novembre. De retour à la compétition, le Belge s’attendait peut-être à rebondir ailleurs, lui qui a rarement donné satisfaction depuis son arrivée à l’hiver 2024.

Un départ en Italie semblait se dessiner. Mais à la surprise générale, Foot Mercato nous apprend que l’Olympique Lyonnais retient Orel Mangala. Après les rumeurs concernant le Milan AC, la Lazio, Côme et la Fiorentina, la source confirme des approches en provenance de Serie A. Mais le club rhodanien s’oppose catégoriquement au départ de l’international belge. L’actuel leader du classement de la Ligue Europa compte sur l’ancien joueur de Nottingham Forest. Le flop à 35 millions d’euros aurait-il montré des choses intéressantes depuis son retour de blessure ? L’explication peut aussi venir du calendrier des Gones.

Les hommes de Paulo Fonseca peuvent prétendre à une place sur le podium de Ligue 1, sans oublier de potentiels sacres en Coupe de France et sur la scène européenne. La présence d’Orel Mangala offrira une solution supplémentaire à l’entraîneur portugais. D’autant que le milieu sous contrat jusqu’en 2028 a montré une certaine détermination pendant sa conférence de presse début janvier. « Je suis très heureux de faire partie de l’équipe à nouveau. L’année 2026 sera importante pour moi. Je veux redevenir titulaire à l’OL et pourquoi pas participer à la Coupe du monde », annonçait le Diable Rouge qui n’a pas dit son dernier mot à Lyon.