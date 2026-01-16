officiel l ol envoie mangala en angleterre iconsport 237594 0292 380568

Mangala intouchable, l’OL a encore craqué

OL16 janv. , 21:30
parEric Bethsy
1
De retour après des mois d’absence, Orel Mangala entre dans les plans de l’entraîneur Paulo Fonseca. Le milieu de terrain a des touches en Italie. Mais l’Olympique Lyonnais s’oppose catégoriquement au départ de l’international belge.
Paulo Fonseca dispose d’un nouveau joueur dans l’entrejeu. On peut presque considérer Orel Mangala comme une recrue après sa longue absence. Pendant son prêt à Everton la saison dernière, le milieu de l’Olympique Lyonnais s’était gravement blessé à un genou. Sa rupture du ligament croisé l’a tenu éloigné des terrains jusqu’en novembre. De retour à la compétition, le Belge s’attendait peut-être à rebondir ailleurs, lui qui a rarement donné satisfaction depuis son arrivée à l’hiver 2024.

Lire aussi

OL : Départ imminent, Orel Mangala a quatre offresOL : Départ imminent, Orel Mangala a quatre offres
Un départ en Italie semblait se dessiner. Mais à la surprise générale, Foot Mercato nous apprend que l’Olympique Lyonnais retient Orel Mangala. Après les rumeurs concernant le Milan AC, la Lazio, Côme et la Fiorentina, la source confirme des approches en provenance de Serie A. Mais le club rhodanien s’oppose catégoriquement au départ de l’international belge. L’actuel leader du classement de la Ligue Europa compte sur l’ancien joueur de Nottingham Forest. Le flop à 35 millions d’euros aurait-il montré des choses intéressantes depuis son retour de blessure ? L’explication peut aussi venir du calendrier des Gones.
Les hommes de Paulo Fonseca peuvent prétendre à une place sur le podium de Ligue 1, sans oublier de potentiels sacres en Coupe de France et sur la scène européenne. La présence d’Orel Mangala offrira une solution supplémentaire à l’entraîneur portugais. D’autant que le milieu sous contrat jusqu’en 2028 a montré une certaine détermination pendant sa conférence de presse début janvier. « Je suis très heureux de faire partie de l’équipe à nouveau. L’année 2026 sera importante pour moi. Je veux redevenir titulaire à l’OL et pourquoi pas participer à la Coupe du monde », annonçait le Diable Rouge qui n’a pas dit son dernier mot à Lyon.
1
Articles Recommandés
Moreira Endrick OL
OL

L’OL rend fou le Portugal

ICONSPORT_272856_0009
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 18e journée

ICONSPORT_282550_0102
Ligue 1

L1 : Un super Dembélé remet le PSG en tête

ICONSPORT_282084_0135
Rennes

Un transfert à 66 ME, Rennes ne va pas tenir

Fil Info

16 janv. , 23:00
L’OL rend fou le Portugal
16 janv. , 22:57
L1 : Programme TV et résultats de la 18e journée
16 janv. , 22:55
L1 : Un super Dembélé remet le PSG en tête
16 janv. , 22:30
Un transfert à 66 ME, Rennes ne va pas tenir
16 janv. , 22:28
PSG-LOSC : Dembélé régale avec un lob d'anthologie (vidéo)
16 janv. , 22:00
Esp : Le Real ne laissera pas souffler Mbappé
16 janv. , 22:00
L2 : Programme TV et résultats de la 19e journée
16 janv. , 21:00
OM : Un cadeau d’Angers avec Abdelli, De Zerbi y croit

Derniers commentaires

L’OL confirme, un attaquant est ciblé

Un Ajorque ne serait pas déconnant

Mangala intouchable, l’OL a encore craqué

Très content de son retour

Le PSG va payer la clause d’une pépite du Barça

J'adorerais le voir au PSG, mais je n'y crois pas une seconde

PSG-LOSC : Dembélé régale avec un lob d'anthologie (vidéo)

Magique ce but. Je n'en ai pas vu souvent des mobs dans la surface sur le recul comme il a fait. Chapeau bas 🤩

L1 : Un super Dembélé remet le PSG en tête

Bah voilà, contre pressing (qui donne les 2eme et 3zme buts), Dembele au centre et Doué à droite, et on retrouve le PSG 2025 qui a tout gagné. Il faut aussi noter le coaching de Luis Enrique qui fait rentrer zabarnyi pour mettre Zaïre Emery au milieu. Enfin, Barcola a enfin conclu une action, c'est mérité vu ses débauches d'energie

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
42181332401525
2
Lens
40171313311318
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
3218102633258
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23187292833-5
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
22185762330-7
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading