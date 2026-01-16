Mangala intouchable, l’OL a encore craqué

Un Ajorque ne serait pas déconnant
Très content de son retour
J'adorerais le voir au PSG, mais je n'y crois pas une seconde
Magique ce but. Je n'en ai pas vu souvent des mobs dans la surface sur le recul comme il a fait. Chapeau bas 🤩
Bah voilà, contre pressing (qui donne les 2eme et 3zme buts), Dembele au centre et Doué à droite, et on retrouve le PSG 2025 qui a tout gagné. Il faut aussi noter le coaching de Luis Enrique qui fait rentrer zabarnyi pour mettre Zaïre Emery au milieu. Enfin, Barcola a enfin conclu une action, c'est mérité vu ses débauches d'energie
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
