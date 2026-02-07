Brest-Lorient : Les compos (19h sur Ligue 1+)

OL : Tyler Morton la prochaine énorme vente de Lyon

Je crois plus une vente de morton que greenwood, greenwood avec son histoire il est déjà banni de l Angleterre, a part l Angleterre y a pas beaucoup de club qui peuvent prendre greenwood , le real ils ont déjà beaucoup de monde, au barca c'est la même chose , atletico ! Pas sur qu'il peuvent se permettre puisque ils ont pris déjà loockman