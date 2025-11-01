L'OL privé d'un attaquant à Brest

'Tout se joue à 20 secondes', honte de rien s'ils menaient 1-0 pourquoi pas mais là ils sont venu mettre le bus pour quémander le point du nul bandes de ...
Le football est récompensé, le bus rentre au garage, et hop.
Rires c'est toi qui a peur le buveur, provocateur à distance de sécurité là.
Totalement d'accord avec toi. Vaut mieux perdre 4 à 1 en tentant de jouer que perdre comme ils ont perdu. Ils avaient déjà eu énormément de chance face à Lyon et Lille. Et dire que c'est grâce à leur victoire au Parc l'an dernier qu'ils avaient pu terminer 4eme. C'est le pire club de L1.
… a résisté tant bien que mal au déferlement des attaques parisiennes… Ah ouais , quand même … 🤣🤣🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|20
|10
|6
|2
|2
|23
|16
|7
|19
|10
|6
|1
|3
|24
|11
|13
|19
|10
|6
|1
|3
|21
|12
|9
|19
|10
|6
|1
|3
|16
|12
|4
|19
|10
|6
|1
|3
|14
|10
|4
|17
|10
|5
|2
|3
|22
|13
|9
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|14
|10
|4
|2
|4
|17
|15
|2
|12
|10
|3
|3
|4
|12
|16
|-4
|12
|10
|2
|6
|2
|14
|16
|-2
|11
|10
|3
|2
|5
|17
|20
|-3
|10
|10
|2
|4
|4
|8
|14
|-6
|9
|10
|2
|3
|5
|14
|18
|-4
|9
|10
|2
|3
|5
|10
|15
|-5
|9
|10
|2
|3
|5
|13
|22
|-9
|7
|10
|2
|1
|7
|7
|16
|-9
|5
|10
|1
|2
|7
|8
|26
|-18
