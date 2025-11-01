ICONSPORT_275427_0336

L'OL privé d'un attaquant à Brest

OL01 nov. , 20:24
parMehdi Lunay
L'Olympique Lyonnais a dévoilé le groupe de 20 joueurs retenus pour le déplacement à Brest dimanche soir. Les Gones feront sans Abner, suspendu après son carton rouge récolté à Paris mercredi. L'autre absent est Alejandro Gomes Rodriguez. Le jeune anglais de 17 ans s'est envolé pour le Qatar, ayant été retenu pour jouer la coupe du monde U17 avec son pays.

Ligue 1

02 novembre 2025 à 20:45
Brest
20:45
Olympique Lyonnais
Derniers commentaires

Le gardien de Nice dégoûté par la victoire du PSG

'Tout se joue à 20 secondes', honte de rien s'ils menaient 1-0 pourquoi pas mais là ils sont venu mettre le bus pour quémander le point du nul bandes de ...

Ramos sauve le PSG à la dernière seconde !

Le football est récompensé, le bus rentre au garage, et hop.

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

Rires c'est toi qui a peur le buveur, provocateur à distance de sécurité là.

Le gardien de Nice dégoûté par la victoire du PSG

Totalement d'accord avec toi. Vaut mieux perdre 4 à 1 en tentant de jouer que perdre comme ils ont perdu. Ils avaient déjà eu énormément de chance face à Lyon et Lille. Et dire que c'est grâce à leur victoire au Parc l'an dernier qu'ils avaient pu terminer 4eme. C'est le pire club de L1.

Le gardien de Nice dégoûté par la victoire du PSG

… a résisté tant bien que mal au déferlement des attaques parisiennes… Ah ouais , quand même … 🤣🤣🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

