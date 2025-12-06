Cherki assure le spectacle, Man City relance tout

L1 : Rulli plombe l'OM, Lille recolle

Encore une fois, si c'est pour jouer à la baballe avec 4 ou 5 touches de balle avant de faire une passe, autant le mettre sur le banc. Les matchs où il a été bon sont ceux où on jouait rapidement vers l'avant. Ce n'est pas lui que les adversaires attendent, c'est toute l'équipe. Ils redescendent à la ligne médiane et resserrent les lignes en bloquant l'axe. Que ce soit à droite ou à gauche ils mettent deux gars sur l'ailier en cas de passage sur le côté et ils savent que ça va repartir vers l'arrière. Ce n'est pas la faute de Paixao si notre jeu est stérile en attaque placée et si on a abandonné le pressing haut tout azimut.