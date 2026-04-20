Hugo Lloris déjà rayé des tablettes à Lyon
Dominiek Greif, le roi des penos à l'OL

L'OL dépense 4ME, ce joueur lui rapporte 50ME

OL20 avr. , 12:40
parClaude Dautel
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Une semaine après avoir écoeuré les attaquants de Lorient, Dominik Greif en a fait de même face au PSG. Le gardien de but de Lyon a même encore stoppé un penalty.
Recruté à Majorque pour la modique somme de 4 millions d'euros, mais après un long combat, Dominik Greif confirme de match en match qu'il a clairement un incroyable niveau. Et si l'Olympique Lyonnais est de retour sur le podium de la Ligue 1, le club de Michele Kang le doit beaucoup aux prestations de son gardien de but. Dimanche dernier, il avait empêché Lorient d'ouvrir le score à Lyon, et avait ensuite résisté aux assauts des Merlus. Ce week-end, Dominik Greif a encore une fois mis les attaquants du PSG en échec, allant même jusqu'à repousser un penalty de Gonçalo Ramos. Un exercice dans lequel le portier slovaque se montre impérial. En 26 matchs sous le maillot de l'OL, il a stoppé 3 des 5 penalties sifflés contre les joueurs lyonnais. Pour mettre tout cela en perspective, il faut se souvenir qu'Hugo Lloris avait atteint cette barre des trois penalties stoppés avec Lyon après dix-huit tentatives.

Greif a des statistiques affolantes avec Lyon

Sans se focaliser sur cette statistique des penalties, Dominik Greif est impérial dans tous les secteurs, même s'il a rien pu faire face au tir d'un Khvicha Kvaratskhelia qui a l'art de trouver des trajectoires improbables. Sur le plan comptable, les faits confirment que le gardien de but de l'Olympique Lyonnais pèse très lourd dans la troisième place de son club, une position qui en fin de saison permettra à l'OL de jouer directement la Ligue des champions et de toucher près de 50 millions d'euros, comme l'OM le fera cette année. En effet, lors des quatre derniers matchs de Ligue 1 (Monaco, Angers, Lorient et PSG), Dominiek Greif a évité 3,91 expected goals à son équipe. Cela représente au moins cinq points sur les sept pris par Lyon dans le même temps.
Au moment où les écarts sont faibles dans la course à la troisième place de Ligue 1 (deux points entre Lyon et Marseille, sixième de L1), Dominik Greif est un vrai facteur décisif pour l'Olympique Lyonnais, qui espère que le gardien de but slovaque continuera cette formidable série lors des quatre derniers matchs de la saison. Si l'OL remporte ses quatre ultimes rencontres de Ligue 1, alors Lyon sera troisième et aura donc son ticket pour la prochaine Ligue des champions. U sacré bonus au moment où le club traverse toujours une crise financière.
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Derniers commentaires

L1 : L’OL corrige le PSG et remonte sur le podium

Et foutre01, faut mettre le classement à jour hein... C'est l'OL qui est 3e pas Lille, puisqu'on a gagné les 2 matchs face à eux... Car en cas d'égalité , ce n'est plus les buts pour mais les buts sur l'ensemble des 2 matchs.

L'OL dépense 4ME, ce joueur lui rapporte 50ME

énorme ... rassurant bon esprit une complicité solide avec Niakhate qui est énorme, lui aussi. très solide

L1 : L’OL corrige le PSG et remonte sur le podium

Exactement ^^

OM : Les joueurs se révoltent contre Benatia et Beye

Les joueurs sont gonflés de la ramener : ils refusent pas leurs salaires ! Et vu ce qu'ils ont montré à Lorient ils pourraient !

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ils ne se sont pas génés avec Fonseca

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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