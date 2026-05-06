Endrick une saison de plus à l'OL
Endrick et Lyon, ça peut durer

L'OL affole les audiences TV, Endrick éclate le PSG

OL06 mai , 10:30
parClaude Dautel
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En se faisant prêter Endrick par le Real Madrid, l'OL a frappé un grand coup sur le plan sportif, mais également en matière de popularité. Au Brésil, les matchs de Lyon font des audiences records devant le PSG.
Diffusé sur Youtube, Twitch et d'autres plateformes au Brésil, CazéTV est possède différents droits sur des championnats étrangers, et notamment ceux de la Ligue 1. Et depuis qu'Endrick a rejoint l'Olympique Lyonnais, le média brésilien très populaire bat des records d'audience en diffusant les rencontres du club de l'avant-brésilien, en faisant même mieux que les matchs du PSG, où il y a pourtant encore Marquinhos ou bien encore Beraldo.
Et l'écart est même énorme, comme l'explique Gabriel Vaquer, journaliste brésilien qui travaille sur F5. A ce jour, l'OL version Endrick bat record sur record en matière d'audience et la récente affiche PSG-OM a permis à CazéTV de faire son deuxième meilleur score de l'histoire avec 4,6 millions de téléspectateurs, dont bien plus qu'en France, alors que la top audience de cette chaîne est détenue par le match entre Flamengo et le Bayern Munich lors du Mondia des clubs, qui a été vu par 5,6 millions de personnes.

L'OL laisse le PSG loin derrière au Brésil

« A ce jour, 15 matchs de l’OL ont été diffusés lorsque Endrick jouait. Au total, ils ont cumulés 35,5 millions de vues, soit une moyenne de 2,36 millions par match. Durant la même période, l’audience des matchs du PSG sur CazéTV est passé à 1,45 million de téléspectateurs en moyenne, soit 18,9 millions de vues en 13 matchs (...) Depuis l’arrivée d’Endrick à Lyon, l’audience des retransmissions de Lyon a dépassé celle des matchs du PSG », explique notre confrère brésilien. Il est vrai qu'à quelques semaines du Mondial, tout le Brésil espère qu'Endrick va permettre à la Seleçao de briller, Neymar semblant désormais totalement mis au placard. Pour l'Olympique Lyonnais, qui a toujours eu une excellente image au Brésil en raison de la présence au club de plusieurs joueurs brésiliens (Juninho, Sonny Anderson, Bruno Guimaraes....), cela doit forcément donner des idées, même si conserver Endrick semble être très compliqué.
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Derniers commentaires

L'OL a roulé sur toute la Ligue 1, l'oeuvre d'une saison

sans déconner

L'OL a roulé sur toute la Ligue 1, l'oeuvre d'une saison

c'etait de l'humour mec

Le Bayern annonce une humiliation pour le PSG

Toujours a ouvrir ton claque merde alors qu'on pense la même chose, c'est toi qui n'a pas compris c'est celui qui a pondu ce titre que j'honnis

Le Bayern annonce une humiliation pour le PSG

Du titre par Foot01 par excellence .. Pour être pigiste chez Foot01 il faut seulement 2 qualités : 1) Savoir rechercher des infos sur Internet 2) Savoir extrapoler les dires de quelqu'un L'orthographe et l'honnêteté sont fortement déconseillées.

Bayern Munich - PSG : Les compos probables

Allez les gars finissez le taf bordel, !!! Soyez à jamais les premiers à avoir deux étoiles ⭐️

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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