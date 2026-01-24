Le coup de génie de l’OL, ce joueur à 4 ME est bluffant

Limité sur le plan financier, l’OL a tenté des paris lors du mercato l’été dernier. La plupart ont été payants comme celui de Ruben Kluivert, recruté pour 4 millions d’euros et dont le niveau surprend à Lyon.

Confronté à de réelles limites sur le plan économique pour effectuer son recrutement l’été dernier, l’Olympique Lyonnais s’est énormément appuyé sur sa cellule de recrutement pour tenter des paris à moindre coûts. Afonso Moreira, Tyler Morton ou encore Pavel Sulc… Ils ont tous été recrutés pour moins de 10 millions d’euros et cartonnent à l’OL depuis le début de la saison. Le mérite en revient à Matthieu Louis-Jean, lequel a réussi à bâtir une belle équipe pour un montant très correct.

A la liste des paris gagnants, on peut désormais ajouter Ruben Kluivert. Recruté pour 4 millions d’euros à Casa Pia au Portugal, le défenseur central de 24 ans a d’abord fait très peur aux supporters de l’OL. Ses débuts ont été compliqués mais depuis le départ à la CAN de Moussa Niakhaté, le défenseur central néerlandais a montré sa valeur et a aligné de très solides prestations comme le souligne L’Equipe dans son édition du jour. « L'OL a bien fait de miser sur un potentiel. Plus la peine de précipiter la réintégration de Moussa Niakhaté, de retour à l'entraînement vendredi » écrit le quotidien national.

Ruben Kluivert à l'OL, c'est une révélation

Paulo Fonseca est lui aussi heureux de pouvoir compter sur un défenseur central aussi fiable, en plus de ses titulaires désignés que sont Niakhaté et Mata. « Je ne devrais pas dire cette chose, mais Ruben a fait un match parfait, comme il avait fait un match quasiment parfait à Monaco » avait lancé le coach portugais après la victoire de l’OL à Lille en Coupe de France, match durant lequel Kluivert avait totalement éteint Giroud.

C'est un autre joueur, plein de confiance. Il a beaucoup travaillé - Paulo Fonseca