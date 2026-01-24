ICONSPORT_282097_0421

Le coup de génie de l’OL, ce joueur à 4 ME est bluffant

OL24 janv. , 19:30
parCorentin Facy
5
Limité sur le plan financier, l’OL a tenté des paris lors du mercato l’été dernier. La plupart ont été payants comme celui de Ruben Kluivert, recruté pour 4 millions d’euros et dont le niveau surprend à Lyon.
Confronté à de réelles limites sur le plan économique pour effectuer son recrutement l’été dernier, l’Olympique Lyonnais s’est énormément appuyé sur sa cellule de recrutement pour tenter des paris à moindre coûts. Afonso Moreira, Tyler Morton ou encore Pavel Sulc… Ils ont tous été recrutés pour moins de 10 millions d’euros et cartonnent à l’OL depuis le début de la saison. Le mérite en revient à Matthieu Louis-Jean, lequel a réussi à bâtir une belle équipe pour un montant très correct.
A la liste des paris gagnants, on peut désormais ajouter Ruben Kluivert. Recruté pour 4 millions d’euros à Casa Pia au Portugal, le défenseur central de 24 ans a d’abord fait très peur aux supporters de l’OL. Ses débuts ont été compliqués mais depuis le départ à la CAN de Moussa Niakhaté, le défenseur central néerlandais a montré sa valeur et a aligné de très solides prestations comme le souligne L’Equipe dans son édition du jour. « L'OL a bien fait de miser sur un potentiel. Plus la peine de précipiter la réintégration de Moussa Niakhaté, de retour à l'entraînement vendredi » écrit le quotidien national.

Ruben Kluivert à l'OL, c'est une révélation

Paulo Fonseca est lui aussi heureux de pouvoir compter sur un défenseur central aussi fiable, en plus de ses titulaires désignés que sont Niakhaté et Mata. « Je ne devrais pas dire cette chose, mais Ruben a fait un match parfait, comme il avait fait un match quasiment parfait à Monaco » avait lancé le coach portugais après la victoire de l’OL à Lille en Coupe de France, match durant lequel Kluivert avait totalement éteint Giroud.
C'est un autre joueur, plein de confiance. Il a beaucoup travaillé
- Paulo Fonseca
« Il a aussi gagné en maturité. C'est un autre joueur maintenant, plein de confiance. Il a beaucoup travaillé l'alignement défensif. Son comportement individuel, l'observation des matches. Il peut jouer à droite comme à gauche. Je suis très content. Car nous avons besoin de défenseurs centraux. Or il est au même niveau que les autres » a précisé l’entraîneur de l’OL en conférence de presse avant le déplacement à Metz ce dimanche. Un pari de plus qui s’avère payant, l’Olympique Lyonnais peut jubiler alors que Paulo Fonseca aura besoin d’un effectif large pour jouer le top 4 en Ligue 1 tout en figurant au mieux en Europa League et en Coupe de France.
5
Derniers commentaires

OM - Lens : les compos (21h05 sur Ligue1+)

L OM a un gros banc , il faut pas avoir peur de faire tourner

OM - Lens : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Greenwood au frigo tout le match en vue du match de LDC, ça me va très bien.

OM - Lens : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Première mi-temps marseillaise en tout point. Nwaneri met la misère aux lensois. Il est assez phénoménal pour un début.

OM - Lens : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Ça sent le match nul !

OM - Lens : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Nwaneri c'est un greewood bis

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43181413321319
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Brest
22186482429-5
12
Angers SCO
22186482025-5
13
Le Havre
20194871624-8
14
Paris
19185492432-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121833121940-21

