Endrick quittera Lyon d'urgence pour s'entraîner à Madrid

La fin de la carrière lyonnaise d'Endrick se profile désormais et le jeune avant-centre brésilien ne traînera pas à quitter l'OL pour repartir à Madrid.

Après cinq mois de bons et loyaux services, puisqu'il a marqué huit buts et huit passes décisives toutes compétitions confondues depuis qu'il a rejoint l'Olympique Lyonnais, Endrick arrive à la fin de son contrat. Au coup de sifflet final du match contre Lens, dimanche soir au Groupama Stadium, le Brésilien sera de nouveau un joueur du Real Madrid, même si du côté de Lyon certains rêvent secrètement de voir Endrick revenir sous forme d'un nouveau prêt. En attendant, O Globo annonce que le joueur de 19 ans ne partira pas en vacances lundi, puisqu'il sera très probablement dans le groupe de la Seleçao pour le Mondial 2026. Pour être au top, il a même fait une demande au Real Madrid afin de continuer à travailler physiquement dans la perspective de la Coupe du Monde.

Endrick va s'entraîner avec le Real Madrid

Le média brésilien révèle qu'Endrick quittera Lyon dans les heures qui suivent le match contre le RC Lens afin de continuer l'entraînement, mais cette fois avec le Real Madrid. Et c'est à Madrid qu'Endrick saura s'il jouera le prochain Mondial, puisque c'est le même jour que Carlo Ancelotti révélera la liste des joueurs retenus pour défendre les couleurs du Brésil pour la Coupe du Monde. Du côté des journalistes brésiliens, on est convaincu que l'avant-centre prêté à l'Olympique Lyonnais sera bien présent pour cette compétition. « Depuis ses débuts à Lyon début janvier, l'attaquant de 20 ans est le deuxième meilleur buteur et passeur de la sélection brésilienne, juste derrière Vinicius Jr », fait remarquer le média sportif. Et pour montrer à Carlo Ancelotti qu'il prend les choses au sérieux, Endrick va donc renoncer à quelques jours de repos pour se remettre au travail avec le Real Madrid dès lundi.