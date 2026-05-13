Endrick s'éclate à Lyon
Endrick prêté par le Real Madrid

Endrick quittera Lyon d'urgence pour s'entraîner à Madrid

OL13 mai , 16:00
parClaude Dautel
29
La fin de la carrière lyonnaise d'Endrick se profile désormais et le jeune avant-centre brésilien ne traînera pas à quitter l'OL pour repartir à Madrid.
Après cinq mois de bons et loyaux services, puisqu'il a marqué huit buts et huit passes décisives toutes compétitions confondues depuis qu'il a rejoint l'Olympique Lyonnais, Endrick arrive à la fin de son contrat. Au coup de sifflet final du match contre Lens, dimanche soir au Groupama Stadium, le Brésilien sera de nouveau un joueur du Real Madrid, même si du côté de Lyon certains rêvent secrètement de voir Endrick revenir sous forme d'un nouveau prêt. En attendant, O Globo annonce que le joueur de 19 ans ne partira pas en vacances lundi, puisqu'il sera très probablement dans le groupe de la Seleçao pour le Mondial 2026. Pour être au top, il a même fait une demande au Real Madrid afin de continuer à travailler physiquement dans la perspective de la Coupe du Monde.

Endrick va s'entraîner avec le Real Madrid

Le média brésilien révèle qu'Endrick quittera Lyon dans les heures qui suivent le match contre le RC Lens afin de continuer l'entraînement, mais cette fois avec le Real Madrid. Et c'est à Madrid qu'Endrick saura s'il jouera le prochain Mondial, puisque c'est le même jour que Carlo Ancelotti révélera la liste des joueurs retenus pour défendre les couleurs du Brésil pour la Coupe du Monde. Du côté des journalistes brésiliens, on est convaincu que l'avant-centre prêté à l'Olympique Lyonnais sera bien présent pour cette compétition. « Depuis ses débuts à Lyon début janvier, l'attaquant de 20 ans est le deuxième meilleur buteur et passeur de la sélection brésilienne, juste derrière Vinicius Jr », fait remarquer le média sportif. Et pour montrer à Carlo Ancelotti qu'il prend les choses au sérieux, Endrick va donc renoncer à quelques jours de repos pour se remettre au travail avec le Real Madrid dès lundi.
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Derniers commentaires

Pierre Sage élu meilleur entraîneur de Ligue 1

Mais du coup... tu n'es qu'à 3 points, de cette équipe qui perd contre les gros, ton super entraîneur avec son super budget il as fait quoi ? Perdu contre les gros aussi ? => il est faible Perdus contre les petits => il est faible

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Timber aussi, ce n'est pas eux qu'il faut vendre en priorité.

L'OM cherche son entraineur en D2 anglaise

Pas vraiment une super idée, un galtier me semble plus armé.

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Ah tiens du copier/coller, whaouh quelle créativité, au moins tu confirmes que le ridicule ne tue pas 😂🤣😂

Miracle au PSG, Julian Alvarez débarque pour moins de 100 ME

La finalité représente toujours la somme de 150M pour 1 joueur, drôle de façon de faire de la comptabilité et de la gestion... désolé mais je suis agnostique alors les miracles...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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