Cherki a trahi l’OL, l’incroyable anecdote

OL10 janv.
parEric Bethsy
Alors qu’il fréquentait l’académie de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki avait passé un essai à Chelsea sans prévenir ses dirigeants. Finalement, le jeune Gone avait refusé la proposition des Blues. Mais sa performance a marqué les esprits.
L’Angleterre est sous le charme. Depuis son arrivée l’été dernier, Rayan Cherki fait le bonheur de Manchester City et des observateurs britanniques. Son insouciance a parfois tendance à provoquer la colère de son manager Pep Guardiola, adepte des plans de jeu totalement maîtrisés. Mais les amateurs de football prennent du plaisir en voyant le Français improviser balle au pied. Nul doute que les Anglais auraient adoré le découvrir beaucoup plus tôt, notamment lorsque Rayan Cherki n’avait que 12 ans.

L'essai secret de Cherki

A cette époque, celui qui se développait encore au centre de formation de l’Olympique Lyonnais avait traversé la Manche pour réaliser un essai à Chelsea. Le tout sans prévenir le club rhodanien. Déjà au-dessus des jeunes de sa génération, le talent des Gones avait impressionné les autres joueurs, y compris l’actuel attaquant de Charlton Miles Leaburn qui a raconté au Sun ce moment inoubliable de son parcours. « Il est arrivé de France et il régalait les joueurs à l'entraînement, s’est souvenu l’ancien pensionnaire de l’académie de Chelsea. Je me disais : "Oh mon Dieu, c'est incroyable !" »
Pourtant, Rayan Cherki ne s’était pas engagé avec les Londoniens. « Il a honnêtement refusé de jouer pour Chelsea parce qu'il a sans doute trouvé ça trop facile, a imaginé Miles Leaburn. Il était largement meilleur que tous les autres, un joueur d'une qualité exceptionnelle. C'était l'un des moments marquants des huit années que j'ai passées à Chelsea. » L’avant-centre de Charlton n’est donc pas surpris de voir l’international tricolore briller dès ses premiers mois dans le championnat le plus compétitif au monde.
