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Mondial 2026 : Les prix explosent aux Etats-Unis, c'est l'indignation

Mondial 202615 avr. , 16:00
parNathan Hanini
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Cet été, la Coupe du monde va rythmer l’été 2026. L’événement a lieu en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique). Mais les polémiques enflent notamment sur le prix et l'accessibilité du mondial. Ce mercredi, le prix des transports en commun fait bondir.
La Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord n’est pas encore lancée, mais elle est déjà entourée par son lot de polémiques. Au niveau des prix, de nombreuses personnes ont dénoncé le tarif des places pour assister aux rencontres, mais également les difficultés pour se rendre sur le territoire américain. Ce mercredi, The Athletic révèle que les prix des tickets de transports en commun vont faire un bond. La raison, un désaccord entre la FIFA et les territoires américains.

Bras de fer entre États-Unis et FIFA

Toujours selon The Athletic, la compagnie gérant le train reliant la ville de New York au stade du MeLlife Stadium veut augmenter le prix du trajet aller-retour à 83 euros au lieu de 12,90 euros. La raison est que selon la Gouverneure du New Jersey, Mikie Sherrill, la FIFA souhaite engranger tous les bénéfices pendant que les États américains prennent en charge la sécurité et le maintien des coûts des transports.
« Je tiens à m’assurer que nous ne financions pas le transport des spectateurs de la Coupe du monde aux dépens des contribuables et des usagers des transports du New Jersey. C’est pourquoi nous avons travaillé en étroite collaboration pour veiller à ce que ce coût ne soit pas supporté par les habitants du New Jersey, » explique Mikie Sherrill à The Athletic dans des propos rapportés par le Parisien. Les différents élus américains demandent à la FIFA de prendre en main certains coûts et un bras de fer semble désormais engagé avec comme principale victime, les fans voulant assister à un match de football.
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Derniers commentaires

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Ancien reportage qui passe en boucle sur OLPLAY. Apres ce genre de trucs ne veulent pas dire grand chose. On peux tous accordé une apres midi à ca.

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Les 2 mafieux, s'entendent à merveille, pour se partager le magot.

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C clair quand tu vois le comportement qu'il a avec les joueurs sur le terrain 😁😁

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pourquoi tu ris? ils ont deja pas mal de batiments de Paris grace a Sarko en quoi ce serait etrange?

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ce fut de bons joueurs à l OM, et meritent le respect. en quoi ce n est pas assez bien pour l OM? tu crois que quel entraineur va venir?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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