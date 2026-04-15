Mondial 2026 : Les prix explosent aux Etats-Unis, c'est l'indignation

Cet été, la Coupe du monde va rythmer l’été 2026. L’événement a lieu en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique). Mais les polémiques enflent notamment sur le prix et l'accessibilité du mondial. Ce mercredi, le prix des transports en commun fait bondir.

The Athletic révèle que les prix des tickets de transports en commun vont faire un bond. La raison, un désaccord entre la La Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord n’est pas encore lancée, mais elle est déjà entourée par son lot de polémiques. Au niveau des prix, de nombreuses personnes ont dénoncé le tarif des places pour assister aux rencontres, mais également les difficultés pour se rendre sur le territoire américain. Ce mercredi,révèle que les prix des tickets de transports en commun vont faire un bond. La raison, un désaccord entre la FIFA et les territoires américains.

Bras de fer entre États-Unis et FIFA

Toujours selon The Athletic, la compagnie gérant le train reliant la ville de New York au stade du MeLlife Stadium veut augmenter le prix du trajet aller-retour à 83 euros au lieu de 12,90 euros. La raison est que selon la Gouverneure du New Jersey, Mikie Sherrill, la FIFA souhaite engranger tous les bénéfices pendant que les États américains prennent en charge la sécurité et le maintien des coûts des transports.

« Je tiens à m’assurer que nous ne financions pas le transport des spectateurs de la Coupe du monde aux dépens des contribuables et des usagers des transports du New Jersey. C’est pourquoi nous avons travaillé en étroite collaboration pour veiller à ce que ce coût ne soit pas supporté par les habitants du New Jersey, » explique Mikie Sherrill à The Athletic dans des propos rapportés par le Parisien. Les différents élus américains demandent à la FIFA de prendre en main certains coûts et un bras de fer semble désormais engagé avec comme principale victime, les fans voulant assister à un match de football.