La Côte d'Ivoire assomme l'Allemagne (vidéo)

Les cadors anglais s’unissent contre le PSG

Ah ouais, les clubs anglais s unissent carrément contre le PSG ? 😂 c est pas comme si tous les mercatos post coupe du monde partaient à chaque fois en sucette pour tous les joueurs qui performent pendant la compétition et dont le prix explose logiquement, je vois pas où se trouve le soi-disant front anglais contre le PSG, c est du n importe quoi 😂 un peu de sérieux tout de même