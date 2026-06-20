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La Côte d'Ivoire assomme l'Allemagne (vidéo)

Mondial 202620 juin , 22:36
parCorentin Facy
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Très grosse surprise dans cette première mi-temps du choc entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Malgré son statut de favori, la Nationalmannschaft est en difficulté face aux Elephants, lesquels ont ouvert le score par l'intermédiaire de Franck Kessié avant la mi-temps. Un match vivant dans lequel les Allemands sont parfois en grande difficultés sur les transitions très rapides d'une Côte d'Ivoire qui prouve son rang d'équipe redoutable. 
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L'Allemagne a un héros, il s'appelle Undav

« Le football est un jeu simple. 22 hommes courent après un ballon pendant 90 minutes, et à la fin, les Allemands gagnent toujours. » (Gary Lineker)

L'Allemagne a un héros, il s'appelle Undav

Les ivoiriens ont loupé trop d occasions pour tuer ce match.

Les cadors anglais s’unissent contre le PSG

Ah ouais, les clubs anglais s unissent carrément contre le PSG ? 😂 c est pas comme si tous les mercatos post coupe du monde partaient à chaque fois en sucette pour tous les joueurs qui performent pendant la compétition et dont le prix explose logiquement, je vois pas où se trouve le soi-disant front anglais contre le PSG, c est du n importe quoi 😂 un peu de sérieux tout de même

Real : Mbappé freine la prolongation de Vinicius

Je pense que tu n'as pas vu le match. Dans tous les cas... Kylian Mbappé t'as bien fermé ton clapet à merde. ^^

Habib Beye reste à l’OM, mardi sera bouillant

C'est pas faux ! Mdr

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