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Argentine-Autriche : Les compos (19h sur M6 et BeInSports1)

Mondial 202622 juin , 17:12
parCorentin Facy
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2e journée du Mondial 2026
Argentine : Martinez, Molina, Romero, Martinez, Medina, De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Almada, L.Martinez, Messi 
Autriche : A.Schlager, Posch, Danso, Alaba, Laimer, Seiwald, X.Schlager, Sabitzer, Schmid, Wanner, Gregoritsch
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Le peuple Iranien est un peuple civilisé pauvre tanche que tu es... Mais il est vrai qu il faut etre équipé d'un cerveau pour pouvoir faire la distinction entre un peuple et ceux qui le gouvernent pauvre tanche que tu es.... Le régime des molah n'est pas le peuple iranien pauvre tanche que tu es!!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

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