Argentine-Autriche : Les compos (19h sur M6 et BeInSports1)

Mondial 2025 : L'Iran laisse un mot émouvant dans les vestiaires

Le peuple Iranien est un peuple civilisé pauvre tanche que tu es... Mais il est vrai qu il faut etre équipé d'un cerveau pour pouvoir faire la distinction entre un peuple et ceux qui le gouvernent pauvre tanche que tu es.... Le régime des molah n'est pas le peuple iranien pauvre tanche que tu es!!!