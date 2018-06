Encore un incroyable record pour Cristiano Ronaldo

Dans : Mondial 2018.

Buteur dès les premières minutes du match face à l’Espagne, Cristiano Ronaldo a déjà réussi son début de Coupe du monde. Cette réalisation sur pénalty lui permet également d’entrer encore un peu plus dans le livre des records. Il est en effet le premier jour à inscrire un but dans huit tournois internationaux de rang, à savoir le cumul des Euros et des Coupes du monde. Bien évidemment, le Portugais rejoint des joueurs comme Klose et Pelé en inscrivant un but dans quatre Coupes du monde consécutives.