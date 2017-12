EdF : Le Danemark ? Giroud s’inquiète surtout du Pérou

Dans : Mondial 2018, Equipe de France.

Les joueurs français ne pourront pas faire semblant, la poule dont ils ont hérité lors du tirage au sort est particulièrement abordable. Comme tête de série numéro 2, les Bleus se sont vu proposer le Pérou, tandis que le Danemark et l’Australie complètent le groupe. Car il faut bien le rappeler, selon le classement FIFA, c’est bien la formation sud-américaine qui est la favorite pour la deuxième place, si la logique devait être respectée. La formation des Andes est en effet la 10e mondiale, devant l’Angleterre, l’Uruguay, la Suisse ou la Croatie. De quoi inspirer la méfiance d’un Olivier Giroud un peu plus au fait des qualités péruviennes par le biais de l’un de ses coéquipiers.

« A première vue, par rapport aux autres équipes sur lesquelles on aurait pu tomber, c’est plutôt un tirage favorable. Même si je me méfie un peu de cette équipe du Pérou notamment. J’en ai discuté avec David Ospina et il m’a dit que c’était une bonne équipe. C’est un football différent avec des joueurs que l’on connait un peu moins. Ensuite, on a l’habitude de jouer les Danois, ce sera disputé. L’Australie, c’est une équipe qu’on connaît un peu moins, avec un football un peu différent mais qui vendra chèrement sa peau. Le but, ce sera évidemment de sortir de cette poule. Mais j’ai toujours eu l’habitude de beaucoup respecter mes adversaires tout au long de ma carrière. C’est bien beau de parler maintenant, mais quand on y sera, ce sera une toute autre histoire. J’avais dit il y a quelques semaines que j’aimerais qu’on fasse mieux que 2014, donc je vise au moins le dernier carré », a franchement annoncé l’attaquant d’Arsenal, qui sait que le tirage étant désormais passé, les joueurs du Pérou seront regardés plus attentivement désormais, et notamment la star Paulo Guerrero, qui évolue à Flamengo.