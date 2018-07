CdM : La Croatie sort la Russie à l’issue d’un quart de folie

Dans : Mondial 2018.

A Sotchi, la Croatie bat la Russie 2-2 (4-3 tab)

Buts pour la Croatie : Kramaric (39e), Vida (101e)

Buts pour la Russie : Cheryshev (31e), Fernandes (115e)

Le pays hôte avait le redoutable honneur de clore ces quarts de finale, ce samedi à Sotchi. Face à une équipe de Croatie pas forcément aussi à l’aise qu’au premier tour, la rencontre a été extrêmement serrée. D’un but venu d’ailleurs dont il a le secret, Cheryshev ouvrait le score pour les Russes, avant l’égalisation immédiate de Kramaric d’une tête piquée. Ce match nul acquis à la pause perdurait jusqu’à la prolongation. Et au cours de cette période fatidique, un coup de tête de Vida sur corner faisait basculer la balance pour la Croatie, avant que la Russie ne démontre une nouvelle fois ses incroyables qualités mentales. Sur un coup franc à cinq minutes de la fin, Fernandes s’élevait plus haut que tout le monde pour égaliser dans l’euphorie générale. Les deux équipes, déjà passées par les tirs au but au tour d’avant, remettaient donc ça. La tentative manquée d’entrée par Smolov était annulée par l’arrêt d’Akimfeev devant Kovacic, mais l’échec de Fernandes était fatal à la Sbornaya (4-3 tab). La Croatie, 20 ans après 1998, retrouvait le dernier carré de l’épreuve mondiale.